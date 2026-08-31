2026-2027 Av Sezonu İzmir'de Başladı: 'Vira Bismillah'

İZMİR'de 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye, hedefleri doğrultusunda bizler gece gündüz sizlerle omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'den, Ege'den, bu güzel şehirden bütün balıkçılarımızın duyması için Vira Bismillah rastgele diyelim' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne katıldı. Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağımda gerçekleştirilen açılış törenine Bakan Yumaklı'ya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan eşlik etti. Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Balıkçılarımız 4,5 ay boyunca denizlerden uzak kaldınız. Ülkemizde bu heyecanı yaşayan 1600 büyük ölçekli balıkçı gemimiz var. Bu nedenle bugün burada sadece bir sezon açılışı yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugün balıkçılığımızın yarınına denizlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu ülkenin üretim gücüne inancımızı bu açılış vesilesiyle ifade etmiş oluyoruz" dedi.

'BÖLGESİNDE LİDER BİR TÜRKİYE'

Balıkçılık sektörünün gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Bugün Türkiye, avlanan tek başına bir ülke değil. Modern filosuyla, nitelikli insan kaynağıyla, teknolojisiyle ve ihracat kapasitesi ile bölgesinde lider bir Türkiye'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte, hem üreticilikte ülkemize 2.3 milyar dolar kazandırdık. Elbette bir günde olmadı. Ancak sabırla, alın teriyle, emekle bugünlere geldi. Bu sektörde çalışan 250 bin kişi var. Bakanlık olarak elbette bizim de vazifemiz bu alın terini, bu emeği büyüterek, sektörün önünü açarak ve yarının dünyasına hazır hale getirerek onların yanında olmak" diye konuştu.

'PAROLAMIZ KORUMA VE KULLANMA DENGESİDİR'

"Yüzde 85'i üretim planlamasına dahil bir üretimden bahsediyoruz" diyen Bakan Yumaklı, "Bu yıl sahalardan palamut bolluğuyla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Hatırlarsınız palamut ve torik avcılığını küçük ölçekli balıkçılarımız için 15 gün geriye çekmiştik. Bu sene bereketini de yaşayacaklar inşallah. Bugün de Ege'de, Karadeniz'de ve Marmara'da orta ve büyük gemilerimiz için inşallah sezonu başlatmış olacağız. Parolamız koruma ve kullanma dengesidir. Bu anlayışta, sadece belli dönemlerde avlanma yasağı koyarak sektörü yönetmiyoruz. Su ürünleri sektörümüze modern şartlarda destekler vererek onların üretim yapmalarını sağlıyoruz. Son 24 yılda bu sektöre verilen destek miktarı tutarı yaklaşık 70 milyar lira. 61 bin balıkçımıza 70 milyar liralık faiz indirimli finansmanı da sağlamış durumdayız. Özellikle sektöre yatırım yapan balıkçılarımızın bazı yatırımlarında finansman ihtiyaçları doğdu ve bizler de işletme limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkararak onlara destek olduk. İnşallah bu destek artarak devam edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda su ürünleri sektörünün son derece önemli olduğunu, bu potansiyeli bütün dünyaya yansıtacak hem bilgisi hem tecrübesi hem de kadim bilgisi olan bir sektörü hep birlikte olması gerektiği yere ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE KAZANMA VİZYONUYLA HAREKET EDEN BİR MİLLETİZ'

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Sadece takip eden değil, kuralların konulduğu yerlerde ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmek üzere kardeşlerimizin oralarda olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Ekim ayı başında da Somali sularına gidecek olan gemimiz var. Buradan uğurlayacağız. Bizler kazan kazan prensibini öne koyan, hiç kimsenin sahip olduklarına tabiri caizse gasp etme mantığıyla bakmayıp hep birlikte kazanma vizyonuyla ve iradesiyle hareket eden bir milletiz. Bunları konuştuğumuz andan itibaren kendilerinin bulundukları, sahip oldukları sularda balıkların avlanıp bir kilosunun bile verilmediği ülkeler bugün bizim balıkçılarımızı, reislerimizi kendi sularında görmek istiyorlar. Yalova'da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin açılışını yaptık. Aydın ve Çanakkale'de de aynı merkezlerin açılması için şu anda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'OMUZ OMUZA ÇALIŞARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. Bizim denetim ve kontrollerdeki amacımızın bir hatayı, bir yanlışı yakalamak ve ceza kesmek olmadığını ifade etmek istiyorum. Bilakis Buradaki bütün amacımız balıkçılarımızın işini düzgün yapan, doğru yapan balıkçılarımızın hakkını korumak. Bu doğrultuda burada özellikle mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Güzelbahçe'den bütün reislerimize seslenmek istiyorum. Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye, hedefleri doğrultusunda bizler gece gündüz sizlerle omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'den, Ege'den, bu güzel şehirden bütün balıkçılarımızın duyması için vira bismillah rastgele diyelim. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

'ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Yılın ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin büyük eseri. Olur ya denizde kısmetinizi ararken, tarlada iz yaparken karşınıza bir engel duvarı çıkar, bir evrak, bir kural işinizi yokuşa sürmeye kalkar, hiç dert etmeyin, canınızı sıkmayın. Çünkü Valimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, oda başkanlarımızla ve en önemlisi Bakanımızla daima üretenin ve üreticilerimizin yanında olduğumuzu altını çizerek ifade etmek istiyorum" dedi.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı