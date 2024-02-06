Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırı sonrası 25 adrese operasyon yapıldı, 40 kişi gözaltına alındı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bulunan polis noktasına düzenlenen ve 2 DHKP-C'li teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, adliye saldırısıyla ilgili "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bulunan polis kontrol noktasına sabah saatlerinde silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı.

"40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KADIN TERÖRİSTİN ABLASI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi.

POLİS DURUŞMAYA KATILANLARI GÖZALTINA ALDI

Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un da terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ÇANTALARINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.