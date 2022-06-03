Bakan Yardımcısı Gürcan: 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedefliyoruz - Haberler

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2021 yılının Türk girişimcileri için çok iyi geçtiğini belirterek, " Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yılında bir önceki yıla göre 21 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Şu ana kadar 6 Türk şirketi 1 milyar dolar unicorn, 2 şirketimiz ise 10 milyar dolar decacorn oldu. 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ndeki 'Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'nin son gününde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iştiraklerinden Yıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) ana sponsorluğunda 'İnovasyonun Finansmanı Zirvesi' düzenlendi. Türkiye'de özelikle son 10 yıldır girişimcilik ekosisteminin giderek geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Genç nüfusumuzun, üniversitelerimizin, teknoparklarımızın da katkısı ile hızla gelişen bu sistemi bizler de kamu olarak yakından gözlemliyor ve sisteme karşı bütüncül bir yaklaşım geliştiriyoruz. Bu sistemin başarılı olabilmesi girişimlerin daha fikir aşamasındayken ihtiyaç duyduğu finansmanı hızla ve düşük maliyetle karşılamasına bağlı. Bu nedenle dünyadaki uygulamalarla uyumlu yeni finansman yöntemleri geliştirmeye çalışıyor, verdiğimiz teşvik ve desteklerle sistemin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Melek yatırımcılık sistemi, üst fonlara kaynak aktarımı ve girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarım mekanizmaları ile girişimcilik ekosistemine sağlanan desteklerin uygulama ve izleme görevi bakanlığımızca yerine getiriliyor. Böylece finansmana erişimde sıkıntı yaşayan çekirdek, başlangıç ve erken aşama şirketlerine yönelik uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması için alternatif modeller ve araçlara öncü katkı veriyoruz. Sunduğumuz cazip teşviklerin ve gelişen ekosistemin meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık. 2021 yılı Türk girişimcileri için oldukça iyi geçti. Türkiye'de startup'ların aldığı yatırımlar 2021 yılında bir önceki yıla göre 21 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Şu ana kadar 6 Türk şirketi 1 milyar dolar unicorn, 2 şirketimiz ise 10 milyar dolar decacorn oldu. 2023'e kadar Türk unicorn sayısının 10'a çıkmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

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