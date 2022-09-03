Bakan Yanık: 26 milyon hane ziyaret edilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ulusal Hane Ziyaretleri' projesi kapsamında, 15 bin personel ile 26 milyon hanenin tek tek ziyaret edeceğini, engelli, yaşlı, hasta gibi yardıma ihtiyaç duyan birinin tespit edilmesi durumunda hem kendilerinin de hem de ilgili kurumların kişinin...

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Andırın ilçesinde düzenlenen 'Ailemizin Çınarları-Yayla Sonu Şenlikleri'ne' katıldı.

"Bakımı üstlenen aile üyesi, akraba veya vasiye maddi destek veriyoruz. Kahramanmaraş'ta bu yardımımızdan 9 bin 714 vatandaşımız yararlanmış. 2006'dan beri uyguladığımız bu modelimiz kapsamında Kahramanmaraş'a 1.4 milyar TL bakım desteği sağladık. Ancak her durumda evde bakım mümkün olamayabiliyor. Buna da hazırlıklıyız. Kurum bakımına ihtiyaç duyan engelli ve yaşlılarımız için ihtisaslaşmış kuruluşlarımızda bakımlarını sağlıyoruz. Bakanlığımıza bağlı 3 huzurevinde 190 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Aynı şekilde 63 kapasiteli engelsiz bakım merkezimizde bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bakanlık olarak tavizsiz ve büyük bir dikkatle çalıştığımız alanlardan birisi şüphesiz kadınlara yönelik faaliyetlerimiz. Her şeyden önce kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Bizim kırmızı çizgimiz olduğu kadar kültürümüzden aldığımız değerler, değer yargılarımız da Allahu Teala'nın eşrefi mahlukat saydığı insana saygıyı kıran, insanın izzeti nefsini kıran türlü kötü muameleyi tahkir eden, reddeden bir inanca sahibiz. Dolayısıyla bizim kırmızı çizgimiz olması aynı zamanda bizim maneviyatımızın, bizim inancımızın, değer yargımızın bir gereğidir. Gerek önleyici tedbirler alma ve buna yönelik çalışmalar yürütme noktasında, gerekse mağdurların yanında olma ve yönlendirici çalışmalar yapma noktasında birçok başlıkta farklı hizmet modellerimiz var. Kısaca ŞÖNİM dediğimiz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüklerimiz bu konuda kritik bir öneme sahip. Bu merkezlerimizde şiddet mağdurlarına psikososyal destek hizmetinin yanında hukuki destek de sağlıyoruz."