Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı Depo Sahası'nın ilk ray kaynağını yaptı. Bakan Uraloğlu, "Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde Bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımız da devam etmektedir" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı Depo Sahası'nın ilk ray kaynağını yaptı. Düzenlenen programa Kocaeli Vali Vekili İsmail Gültekin ve davetliler katıldı. Programda OSB Gebze-Gar arasının 15 Eylül 2024 tarihinde, Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın ise 13 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, 5 ildeki 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğini belirterek, "Şu anda da Kocaeli ile birlikte İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımız da devam etmektedir. Kimse şüphe etmesin ki; onları da en kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız. Büyükşehirlerimizde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı, modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz. Milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağı teşhis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Bu düşüncelerle Gebze OSB Darıca Raylı Sistem Hattı Projemizi başarıyla bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar, yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Cumhurbaşkanımız AK Parti hükümetleri sırasında göstermiş olduğu vizyonuyla Ulaştırma Bakanlığımıza ve her türlü ulaşım sistemlerine vermiş olduğu destekten dolayı ben özellikle kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.