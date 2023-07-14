Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var (2)

'YARGI VE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMU'NA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana'da bir otelde düzenlenen 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Programda konuşan bakan Tunç, Adalet Bakanlığı'nın bölgelere yaptığı yatırımları hatırlatarak, "Deprem bölgesinde bugüne kadar 31 yeni mahkeme kurduk. Bunların 2 tanesi adli ve 2 tanesi idari istinaf mahkemesi. Yargının iş yükü giderek artmakta. Hasar tespitleriyle ilgili idari ve tazminata ilişkin davalar yoğunlaşacak. 12 bin 638 tutuklu ve hükümlüyü başka cezaevlerine naklettik. Hasarlı ve az hasarlı olanları hızlı bir şekilde tamir ettik. Deprem bölgesine bugüne kadar 473 milyon lira harcama yaptık" dedi.

"Adaletin zamanında tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Ticari ihtilaflar ahilikte çözülürdü. Biz bunu unuttuk ancak batı bunu bizden alıp geliştirdi. Biz ise geçmişimize tekrardan dönüyoruz. Odalarımız internet ve DASK kapsamında bütün uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya başladı. Bugün 65 ilde 120 oda ve borsa bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunmaktadır. Bu sistemin kullanılması her geçen gün artıyor. 4 milyona yakın dosya anlaşmayla sonuçlandı. Bugüne kadar en az 8 milyon vatandaşımız mahkemeye gitmeden arabuluculuk yolunda anlaşma sağladı. 8 milyon kişi helalleşerek anlaştı. Bundan güzel bir şey olamaz. Adalete erişim hızlandı. Gelen dosyaların yüzde 70'inde uzlaşma sağlandı. Yüzde 30 yargıya gidiyor. Yargının üzerindeki yük de azaltıldı."