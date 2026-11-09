California açıklarında kruvaziyerden düşen piyanist yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı

California açıklarında kruvaziyerden düşen piyanist yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
California açıklarında kruvaziyerden düşen piyanist, yaklaşık 9 saat sonra iki balıkçı tarafından kurtarıldı. Kıyıdan 32 kilometre açıkta bulunan ve hastaneye kaldırılan piyanistin sağlık durumunun stabil olduğu, olayın soruşturulduğu açıklandı.
ABD'nin California eyaleti açıklarında seyreden kruvaziyerden düşen gemi personeli, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 9 saat boyunca mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.
BBC'nin haberine göre kruvaziyerde piyanistlik yapan kişi, California'ya bağlı Pasifik Okyanusu'ndaki Catalina Adaları açıklarında iki balıkçı tarafından fark edildi.
Kıyıdan yaklaşık 32 kilometre açıkta suyun üzerinde yüzüstü halde bulunan piyanist, balıkçıların teknesiyle kıyıya ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
ABD Sahil Güvenliği, denizdeki bilinci açık kişinin kurtarıldığına dair ihbar aldıklarını, sağlık durumunun stabil olduğunu ve olayın soruşturulduğunu açıkladı.
Sahil güvenlik yetkilileri, piyanistin yerel saatle 02.30 sularında gemiden düşmüş olabileceğini ve yaklaşık 9 saat denizde mahsur kaldığını belirtti.