Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitim kurumlarında yaygınlaştırmayı planlıyoruz

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Florya Yerleşkesi Sosyal Bilimler Kampüsü'nde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar; malumunuz artık ağ toplumunun, veri temelli ekonominin ve yapay zeka çağının belirleyici olduğu bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz. Bu eşiği, insanın ve toplumun kendisini yeniden tanımlamak zorunda kaldığı bir dönüşüm olarak görmek durumundayız. Böyle bir dönemde eğitim politikalarımızın temel önceliği, bu dönüşümle birlikte yanlışı ortadan kaldırırken doğru olanı ihya etmeye ve inşa etmeye yönelen güçlü bir iradeyi temsil etmektir. Bugün kurduğumuz her politika, bu hafızanın çağdaş karşılığını bulduğunda anlamını tamamlayacaktır. Bu ilkelerin sınıflarımızda ve okullarımızda hayata geçmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir çerçeve program ilan ettik. Geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz ve aşamalı biçimde tüm eğitim kurumlarında yaygınlaştırmayı planladığımız bu model; çocuklarımızın dil, akıl ve karakter bütünlüğünü aynı anda beslemeyi, öğrenmeyi okul duvarlarının dışına taşıyarak hayatın bir parçası haline getirmeyi hedeflemektedir. Eleştirel düşünme, estetik duyarlılık ve merhamet ahlakını aynı zeminde buluşturmak istiyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENLİK, DEMOKRASİNİN TEMEL SÜTUNUDUR'

Bakan Tekin, "Bu yaklaşım, yerli bir müktesebat ile evrensel bilgi arasında hakikatli bir köprü kurmaktadır. Program tasarımından ölçme-değerlendirme süreçlerine kadar tüm aşamalar, veri ve sahadan gelen geri bildirimlerle sürekli olarak güncellenmektedir. Ancak özellikle belirtmek isterim ki modelimizin sürekli gelişimi, ölçme-değerlendirme mekanizmalarının güncellenmesi ve öğretim tasarımlarının disiplinlerarası zenginleşmesi ancak akademisyenlerimizin, entelektüellerimizin ve eğitimcilerimizin katkılarıyla mümkün olacaktır. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kapılarımızı herkese sonuna kadar açıyoruz. Birlikte çalışmaya tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz. Bu iş birliğini günübirlik projelerle sınırlı bırakmamak, kalıcı ve sistematik hale getirmek amacıyla Milli Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik. Akademimiz, üniversitelerimizin bilgi birikimini sahaya daha hızlı, daha tutarlı ve daha etkili şekilde taşıyacak ortak bir platformdur. Öğretmenlik, toplumsal birlikteliğin, demokrasinin ve devlet kapasitesinin temel sütunudur. Ölçekte büyümüş bir sistemde eşitlik, şeffaf standartlar ve hesap verebilir gelişim üretmek, hem milli güvenlik hem de toplumsal adalet meselesidir. Kuram ile uygulama arasındaki mesafe kapatılmadan, sahadan gelen veriler hızla işlenmeden, öğretmenin mesleki yolculuğu ömür boyu öğrenmeye dönüşmeden kalite inşa edilemez ve sürdürülemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "Milli Eğitim Akademisi bu iki ihtiyacı aynı anda karşılamayı hedefleyen bir yapı olarak kurulmuştur. Akademimiz üç temel işlevi yerine getirecektir: Birincisi, mesleğe girişte yoğun hazırlık süreci uygulamaktır. Üniversitelerin verdiği kuramsal eğitimin üzerine, gerçek sınıf ortamlarında uzun süreli okul içi uygulamalar ve farklı sosyoekonomik çevrelerde usta öğretmenler eşliğinde mentörlük programları eklenecektir. Bu süreçte ölçme, sınıf yönetimi, kapsayıcı eğitim, özel eğitim, rehberlik, dijital pedagojiler ve yapay zeka okuryazarlığı gibi alanlarda öğretmen adaylarına uygulamalı yeterlilikler kazandırılacaktır. İkincisi, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin beşer yıllık periyotlarla izlenmesidir. Öğretmenler branş temelli modüllerle düzenli olarak kendilerini güncelleyeceklerdir. Bilimsel ilkeler, meslek etiği, özel eğitim, rehberlik, ölçme-değerlendirme, sınıf içi teknoloji entegrasyonu ve yapay zeka okuryazarlığı gibi başlıklar, üniversitelerle iş birliği içinde Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yürütülecektir. Bu modüller, sahadan gelen veri ve etki analizlerine göre sürekli güncellenecek ve öğretmenlerin mesleki portföylerine işlenecektir" diye konuştu.

'AKADEMİNİN İŞLEVİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Bakan Tekin, "Üçüncüsü, eğitim kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Türkiye genelinde 65 bin resmi okul bulunmaktadır. Okul müdürleri ve yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 120-130 bin kişilik bir yönetici kitlesinden söz ediyoruz. Akademimizin bu alandaki işlevi büyük önem taşımaktadır. Bu program kapsamında okul liderliği, öğretimsel liderlik, okul iklimi ve kültürü, kriz ve bütçe yönetimi, mevzuat, veri temelli karar alma ve paydaş iletişimi gibi konularda kurumsal programlar uygulanacaktır. Aday yöneticiler, okul ağlarında mentörlük ve gölge yöneticilik uygulamalarıyla sahada deneyim kazanacaklardır. Üniversitelerle ortak içerik ve ölçme-değerlendirme süreçleri sayesinde liyakat esaslı, şeffaf ve hesap verebilir bir yöneticilik standardı oluşturulacaktır" dedi.

Bakan Tekin, "Maksadımız tek bir merkezden yönetmek değil; ortak akılla kaliteyi ülke geneline yaymak ve standardı ortaklaştırmaktır. Biz hiçbir zaman 'siz olmadan olmaz' mantığıyla değil, 'sizlerle birlikte olursa daha iyi olur' anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm paydaşlarımızı bu sürece birlikte omuz vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN: SIRA DIŞI İŞLER YAPMALISINIZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise "Yaptığınız iş karşısında insanlar 'vay be' demiyorsa, o işi çöpe atın gitsin. Sıradan değil, sıra dışı işler yapmalısınız. Ancak bu şekilde ülkelerinize katma değer sağlayabilirsiniz. Herkesin yaptığını değil, herkesin yapamadığını yapacak bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Hocalarınıza da mutlaka saygılı olun. Saygı göstermediğiniz bir hocadan bilgi alamazsınız. Kalpten kalbe o saygı yolunu kurmalısınız ki hocalarınızdan bilgiyi, istediğiniz sıcaklıkta alabilin. Çünkü onlar sizi sadece beyinleriyle değil, kalpleriyle de eğitiyorlar. Bunu asla unutmayın" dedi.