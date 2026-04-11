Bakan Tekin, 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık olarak sahada kendileriyle çalışmak isteyen herkesle işbirliği, protokol yapabilecekleri, birlikte bu yükü yüklenebilecekleri hukuki zeminler oluşturmaya çaba sarf ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Tekin, 28 Şubat'ın Türkiye'de sadece mesleki ve teknik eğitimde değil, bütün alanlarda siyaset, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal algılar üzerinden kendilerine dayatılan bir dönem olduğunu, toplumsal yaşamdaki izlerinin kolay kolay silinmediğini ve travmaların oluştuğunu belirtti.

Tekin, bakanlık olarak bu travmaların mesleki ve teknik eğitimde atlatılması için çok yoğun çaba içerisine girdiklerini anlatarak, "Katsayı zulmünün mevzuattan çıkartılmış olması, meslek liselerini bir anda tekrar popüler hale getirmiyor. Bunun için başka şeyler yapmak lazım." dedi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili önemli kırılma anlarından birinin 2014 yılında çıkan ve kamuoyunda "dershane kanunu" diye bilinen kanun olduğunu aktaran Tekin, 2014'te 81 ildeki bütün mesleki ve teknik eğitim veren okulları alan ve dallar açısından masaya yatırdıklarını, 1930'lu yıllarda açılan bölümlere bugün hala ihtiyaç olup olmadığını ve ne yapmak gerektiğini konuştuklarını dile getirdi.

Tekin, o dönem değişiklik yapılmasaydı bakanlığın ayakkabıcılık programı için müfredatı kendisinin yazacağını belirterek, "Biz ne yaptık? Proje okul kavramını yaparak dedik ki, 'Ayakkabıcılık programının müfredatını Ayakkabıcılar Odasıyla beraber yapalım. Ne türden bir nitelik aradıklarını onlarla beraber konuşalım.' Proje okul, bize böyle bir kolaylık sağladı. İlgili alanın temsilcisiyle oturduk ve müfredatını beraber yaptık. Bugün eğer şu protokolleri imzalayabiliyorsak, İstanbul Sanayi Odası bizimle herhangi bir okulda bunları yapabiliyorsa, o gün başlattığımız sürecin sonucu. Birlikte programını oluşturduğumuz okulda okuyan çocuklarımızın desteklenmesi için işbaşı eğitimlerinde çocuklarımıza destek ödemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bu konuda kendilerini çok eleştirdiğini anımsatan Tekin, "Meslek lisesindeki çocukları iş dünyasıyla protokol yaparak birlikte yetiştirmemizi, 'çocukları sermayenin kucağına atmak' olarak tanımlıyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın atölyede, fabrikada eğitim almasından niye rahatsız olabilirsiniz?" dedi.

"Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesle hukuki zeminler oluşturmaya çaba sarf ediyoruz"

Tekin, 2014 ve 2018 arasında başlattıkları süreci sağlıklı şekilde yürüttüklerini, çocukların 12 yıllık zorunlu eğitime gittikleri için işbaşı eğitimlerinde sorun yaşamalarına karşı Mesleki Eğitim Merkezini (MESEM) zorunlu eğitimin bir parçası haline dönüştürerek bir adım daha attıklarını, 2024'te Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çıkardıklarını aktardı.

Gelinen aşamada sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi farklı uygulamaların ortaya çıktığını dile getiren Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesle işbirliği, protokol yapabileceğimiz, birlikte bu yükü yüklenebileceğimiz hukuki zeminler oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve değerli başkanı başından beri bizimle beraber bu süreçte nitelikli mesleki ve teknik eğitim almış çocuklarımızın yetişmesi için çaba sarf etti. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi de bu yolculuğumuzda bizimle beraber yürüyecek, bunu mutluluk verici bir gelişme olarak görüyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ortaokullarının açılmasıyla ilgili süreci başlattıklarını, normal ortaokullarda zanaat atölyeleri adıyla çocuklara daha erken yaşlarda mesleki ve teknik eğitimi tanıtacak ve yeteneklerine göre meslek seçmelerini sağlayabilecek bir adım attıklarını kaydetti.

Hem demokratik siyaset açısından hem mesleki ve teknik eğitimin güçlü şekilde yeniden model olması açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece destekleri ve katkılarının çok önemli olduğunu anlatan Tekin, şunları söyledi:

"İşbaşı eğitimi yapan çocuklarımızın desteklenmesi, OSB içinde ve dışındaki meslek liselerinde belli programların teşvik kapsamına alınması, işsizlik sigortası üzerinden çocuklarımızın iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması gibi birçok konu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde mesleki ve teknik eğitimle ilgili bize hissettirdiği siyasi bir destek oldu. Bugünlerde bu ilişkileri diğer kamu kurumlarıyla da yapıyoruz. Sanayi Bakanlığımızla OSB'ler içerisinde yeni mesleki ve teknik eğitim kurumları yapmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla hasta ve yaşlı bakımıyla ilgili olarak yeni programlar açmak gibi genişleterek devam ettiriyoruz. Bu protokolümüz de inşallah hayırlara vesile olur."

"Bu lise ülkemizin en önemli liselerinden biri haline gelecek"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de kentte 334 mesleki eğitim kurumu olduğunu, meslek liseleri ve MESEM'lerde yaklaşık 255 bin öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Teoriyle pratiğin buluştuğu, sektör tecrübesinin aktarıldığı, aynı zamanda akademik dünyanın da katkısı ve desteğiyle bugün yepyeni bir programa, işbirliğine imza atıyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesinin katkılarının son derece önemli olduğunu ifade eden Yentür, protokolün mesleki eğitime hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise 1997 yılında katsayı garabeti sebebiyle Türkiye'nin belki de 50 yılının ipotek altına alındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin'in destekleriyle son yıllarda meslek liselerinin aktive edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle ilk desteklerini sağladıklarını belirten Debik, "Burada çıtayı daha yükseltiyoruz. Sebebi de kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini yapıyoruz. Daha evvel sadece kamu, üniversite işbirliğiydi. Şimdi sanayi odamızı da işin içerisine alarak öğrencilerimizin sanayiyle, üniversiteyle hemhal olarak yetişmelerini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Bu manada gerek İl Milli Eğitim Müdürü Yentür gerekse de İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan gelen bu tarz tekliflere hep açık olduklarını ve destek vereceklerini ifade eden Debik, "İnşallah bu lisemiz de önümüzdeki yıllarda ülkemizin en önemli liselerinden biri haline gelecek ve memleketimize güzel bireyler yetiştirecek diye ümit ediyorum." dedi.

"Türkiye'nin üretim gücü iyi yetişmiş ve iyi eğitilmiş evlatlarıyla birleştiği zaman anlam ifade eder"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan da oda olarak sektöre, Türkiye'ye ve ekonomiye vermiş oldukları birçok farklı katkı olduğunu ancak bunların içinde en anlamlı ve değerli olan katkının eğitime dönük yaptıkları çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çok değerli öğrenciler yetiştirdiklerini anlatan Bahçıvan, gelinen noktada mesleki eğitimin tekrar canlandırılması ve eğitim hayatının gözdesi olma noktasında oluşturulmuş vizyonun kendilerine verdiği ilhamla, bu okulu artık Şampiyonlar Ligi boyutuna çıkarma hayallerini YTÜ ile paylaştıklarını ve burayı Türkiye'ye mesleki eğitim inovasyonu olacak, mesleki eğitim devrimi olacak bir projeye dönüştürme kararı aldıklarını anlattı.

Hedeflerinin YTÜ ve İSO işbirliğiyle burayı çok yıldızlı mesleki eğitim veren okulu haline getirebilmek olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu konuda elimizdeki fırsatların, imkanların, kaynakların bu amaca bizi götürmesi noktasında son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bu okul Türkiye'nin lise eğitimindeki en yüksek puan alan öğrencilerin tercih ettiği ve bu okulda eğitimi başlamak için can attıkları bir okul haline gelecek." dedi.

Türkiye'nin üretim gücünün iyi yetişmiş ve iyi eğitilmiş evlatlarıyla birleştiği zaman bir anlam ifade edeceğini belirten Bahçıvan, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür ederek, yeni öğretim döneminde hayata geçecek projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan protokol anlaşmasını imzaladı.

Fotoğraf çekilmesinin ardından sona eren törene, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu, İSO ve İSOV temsilcileri de katıldı.