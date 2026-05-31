Haberler

Estonyalı sporcu Varşova'da 500 metre ip üzerinde yürüdü

Estonyalı sporcu Varşova'da 500 metre ip üzerinde yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

POLONYA'nın başkenti Varşova'da Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, ülkenin en yüksek iki binası arasına gerilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

POLONYA'nın başkenti Varşova'da Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, ülkenin en yüksek iki binası arasına gerilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yerden 180 metre yükseklikte yapılan geçiş, 30 dakika sürdü.

Başkent Varşova'da düzenlenen etkinlikte, slackline branşında 3 kez dünya şampiyonu olan 34 yaşındaki Estonyalı Jaan Roose, tarihi Kültür ve Bilim Sarayı (237 metre) ile Avrupa Birliği'nin en yüksek binası olan Varso Kulesi (310 metre) arasındaki mesafeyi katetti. Yerden 180 metre yükseklikte, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yapılan geçişte; saat 09.04'te Kültür ve Bilim Sarayı'nın saat katından yürüyüşe başlayan sporcu, 09.34'te Varso Kulesi'nin teras katına ulaşarak parkuru tamamladı.

Sporcunun üzerinde yürüdüğü özel ipin genişliğinin 19 milimetre olduğu belirtilirken, yürüyüş sırasında denge çubuğu kullanmayan Roose'un, güvenlik amacıyla emniyet kemeri ve özel bir koruyucu halat kullandığı ifade edildi.

Şehir merkezinin üzerindeki soğuk hava ve rüzgarlı koşullarda parkuru tamamlayan Roose, yaptığı açıklamada rüzgarın etkisini özellikle parkurun ikinci yarısında hissettiğini kaydetti. Rüzgar nedeniyle üç kez denge kaybı tehlikesi yaşadığını belirten Estonyalı sporcu, kollarındaki kan dolaşımının normale dönmesi için duraklayarak dinlenmek zorunda kaldığını aktardı.

Jaan Roose, 15 Eylül 2024'te İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ipin üstünde yürüyerek, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçen ilk insan olarak Türkiye'de tarihe geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok

Aldığı haberle yıkıldı!

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı dolduran takımlar
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!