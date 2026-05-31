Hafif ticari araca silahlı saldırıda öldü, eşi ve oğlu yaralandı
Diyarbakır'da arazi meselesi yüzünden husumetli yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Şenol hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'da Hüseyin Şenol'un (51), hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, eşi S.Ç. ve oğlunun da yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Hüseyin Şenol'un ağabeyi Z.Ş.'nin de (59) olduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı