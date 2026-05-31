Polatlı'da akraba tartışması: 1 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada 56 yaşındaki Gülhan Şahin, yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi, Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Gülhan Şahin, yeğeni A.A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Gülhan Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
