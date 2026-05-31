Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti

Bursa’da emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü, kendisini uyaran kamyonet sürücüsü ve yanındakilere dehşeti yaşattı. Kapısını açtığı kamyonetin içindeki vatandaşlara, “Bak valiyi arattırma bana he. Gözümün önünde sileceksin, beni çileden çıkartma” diyerek tehditler savuran şahsın o anları araç içi kamerasına yansıdı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler adeta infial yarattı.

Bursa trafiğinde kuralları hiçe sayan bir sürücünün, hem emniyet şeridini gasp edip hem de devlet makamlarının adını kullanarak vatandaşı tehdit ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: BAK VALİYİ ARATTIRMA BANA HE

Olay, akan trafikte emniyet şeridini usulsüzce kullanarak hızla ilerleyen bir sürücünün, o sırada trafikte bulunan bir kamyonet sürücüsü tarafından uyarılmasıyla başladı. Araçtan inerek yanına geldiği kamyonetin kapısını açan şahıs, içerideki vatandaşlarla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında şahsın, kamyonetteki kişileri tehdit etmekten de geri durmayarak, “Sen neyi çekiyorsun ki. Bak valiyi arattırma bana he. Hocam sen ne yapıyorsun? Onu siler misin? Eşim hasta, beni deli etme. Sen beni nasıl ifşa ediyorsun. Arabada hastam var. Benim eşim rahatsız. Beni çileden çıkartma. Gözümün önünde sileceksin” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek gündem oldu.

Kullanıcılar, hem emniyet şeridini ihlal eden hem de vatandaşları “valiyi aramakla” tehdit eden şahsa çok sert tepki gösterirken, emniyet ekiplerinin sürücü hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu.

