Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı neye uğradığını anlamadı

Bayram tatili için Antalya'ya gelen bir vatandaş oteline döndüğü sırada kargaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri kayda alan vatandaş ise yaşananları kahkaha atarak anlattı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana gelen ilginç olayda, tatil için Antalya'ya geldiği öğrenilen bir vatandaş kargaların saldırısına uğradı. bilinmeyen bir nedenle 2 karganın saldırısına uğrayan şahıs zor anlar yaşadı. Üzerine doğru dalış yapan kargalardan korunmak isteyen vatandaşın yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kargalardan kaçmak için her türlü yolu deneyen şahsın çabaları sonuçsuz kaldı. Vatandaşın kargalar tarafından saldırıya uğradığı o anlara kayda alan vatandaş ise yaşananları "Onlar dövecek seni kafaya koymuşlar" diyerek olayı anlattı. Kargaların saldırısına uğrayan şahıs ise "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim" diyerek çaresizliğini dile getirdi. - ANTALYA

