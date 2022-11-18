Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'tenİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu" dedi.

Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Soylu, bakanlığının 2023 yılı bütçesini 248 milyar 163 milyon 434 bin TL olarak öngördüklerini söyledi.

SOYLU İLE VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, "Seçimlere doğru gidiyoruz ve bu ülkede ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur" dedi. Bakan Soylu, Paylan'ın sözlerine, "İftira ediyorsun, PKK'yı temizliyorsun, PYD'yi temizliyorsun. Devlete iftira ediyorsun. Seni buraya kim milletvekili yaptı onu sorgula" diye karşılık geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuşması sırasında, Bakan Soylu ile karşı karşıya geldi. Başarır'ın, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili güvenlik zafiyeti iddiaları üzerine Bakan Soylu, "Sen mahkeme basan eşkıyasın" dedi.

BAKAN SOYLU İLE TİP'Lİ AHMET ŞIK ARASINDA TARTIŞMA

Bakan Soylu da, "Satılık adam, sen satılık bir adamsın" sözleri ile karşılık verdi. Şık, ayağa kalkarak Soylu'nun olduğu masaya doğru yürümek istedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li milletvekilleri toplu halde, Soylu'nun olduğu masaya gelerek etrafını sardı. CHP ve HDP'li milletvekilleri da aynı şekilde Şık'ın etrafına toplandı. Tartışma olası bir kavgaya dönüşmeden milletvekillerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Ardından görüşmelere devam edildi.