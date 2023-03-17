Bakan Kirişci'den muhalefetin tepkisini çeken sel yorumu: 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı bir canlı yayında Şanlıurfa ve Adıyaman'da gerçekleşen sele ilişkin "Evet, sel 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu" yorumunu yaptı. Kirişci'nin bu açıklamsı sosyal medyada gündem oldu, muhalefet kanadından tepki aldı. Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, "Allahım aklımıza mukayyet ol. İnsanlığın iflas ettiği noktadayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel felaketi vurdu. Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 17'ye çıktı.

"15 CANIMIZI ALDI AMA TOPRAK SUYA KAVUŞTU"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında Adıyaman ve Şanlıurfa'da gerçekleşen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selin ardından Atatürk Barajı'nda su seviyesinin 300 bin metreküp arttığını vurgulayan Kirişçi, "Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz. Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey."

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Kirişci'nin açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Bunlar şuurlarını tamamen yitirmişler. Tarım ve Orman Bakanı olacak zatın açıklamasına bakın; Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞIN İFLAS ETTİĞİ NOKTADAYIZ"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, "Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu" diyor. Allah'ım aklımıza mukayyet ol. Bu kanı kurumuş açıklamaya ne diyebiliriz? İnsanlığın iflas ettiği noktadayız. Yüce milletim bu açıklamaya tepkimizi 14 Mayıs'ta gösterelim. Yazıklar olsun Kirişçi"