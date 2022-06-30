Bakan Kasapoğlu: İnternet teknolojisi yenilikleri, dil erozyonu doğurdu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kullandığımız kelimeler, kurduğumuz cümleler, fikir ve duygu dünyamızın aynasıdır. İnternet teknolojilerinin getirdiği yenilikler, maalesef dünya çapında bir dil erozyonu doğurdu. Bu dil yoksulluğunun bir kavrayış zafiyetine dönüşerek sosyal hayatımızı da tehdit eder hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Bu gidişata rıza gösteremeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3'üncü Gençler Arası Öykü Yarışması, bu yıl 2021'in Kasım ayında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç anısına düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın, Karakoç'un hatırasına ithafen 'Bir Diriliş Öyküsü' adıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. 'Diriliş' sözcüğünün, Karakoç'u hatırlattığını; bu ifadenin onun eserleriyle fikir, hissiyat ve edebiyat dünyasında kavramlaştığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Üstat Sezai Karakoç, fikirleriyle dava adamlığıyla üstün edebi eserleri ve örnek şahsiyetiyle asrımızın parlayan yıldızlarından biriydi. O, bu toprakları gözü kapalı teslim edebileceğimiz bir değil birkaç 'diriliş nesli' yetiştirdi. İnşallah bize bıraktığı diriliş ruhuyla, külliyatıyla bundan sonra da nice nesiller, sırat-ı müstakim olma şuuruyla maneviyatıyla hissiyatıyla yetişecek. Milletimizin asırlar boyunca bir aziz emanet olarak taşıdığı büyük medeniyet mirası, Sezai Karakoç'un bir ömür çilesini çekerek yaşattığı bu ruh ve şuurla nesilden nesle aktarılacak ve liyakatle taşınacaktır" diye konuştu.