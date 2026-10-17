Bakan Gürlek, Tıp ve Adalet Sempozyumu'nda konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin millete hizmet etmekle yükümlü olduğunu belirterek, "Bütün kurumların ortak sorumluluğu, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayacağı adil şartları oluşturmak ve birey ile toplumun sağlığını korumaktır." dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıklarının işbirliğinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen Tıp ve Adalet Sempozyumu'nun açılışında konuşan Gürlek, İstanbul ve Sakarya'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, maddi ve manevi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet dönemlerinde yargı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği gayretleri takdir ettiğini dile getiren Gürlek, böyle zor zamanların insan hayatını korumak ve vatandaşların yanında olmak için üstlendikleri ortak sorumluluğu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Gürlek, tıbbi uygulamalardan doğan sorumlulukların sağlık ve hukuk dünyasının temsilcileriyle farklı yönleriyle ele alınacağı sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Tıp ve hukukun, insan hayatına doğrudan temas eden, bireyin ve toplumun yaşam kalitesini yükselten, insan onurunu ve birlikte yaşamanın temel değerlerini koruma sorumluluğunda birbirini tamamlayan iki önemli alan olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bugün ve yarın yapılacak oturumlarda, tıbbi uygulamaların hukuki çerçevesinden ceza ve tazminat sorumluluğuna, güncel yargı kararlarından uygulamada karşılaşılan meselelere kadar önemli başlıklar değerlendirilecektir. Farklı kurumların bilgi birikimlerinin ve mesleki yaklaşımlarının aynı zeminde buluşmasının, ortak bir anlayışın gelişmesine ve uygulama birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son çeyrek asırda diğer alanlardaki gibi sağlık ve hukuk alanlarında da birçok reforma imza attıklarını, gerek fiziki altyapıyı gerekse insan kaynağını güçlendirme konusunda önemli mesafeler katettiklerini kaydetti.

Hasta haklarını ve sağlık çalışanlarının hukuki güvencelerini koruyarak bu kazanımları daha ileriye taşıyacaklarını belirten Gürlek, bu reformların hayata geçirilmesinde katkısı bulunan geçmiş dönem sağlık bakanlarına ve emeği geçen tüm çalışanlara şükranlarını sundu.

"Hastaların hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvenceleri birlikte korunması gereken değerlerdir"

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, çoğu zaman zor şartlar altında ve sınırlı zaman içinde büyük özveriyle ulvi bir görevi yerine getirdiğini aktaran Gürlek, "Bu emeğin ve üstlenilen sorumluluğun hukuk düzeni içinde doğru anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesi kapsamında, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hekimlerimizin, diğer sağlık çalışanlarımızın, hastaların ve hasta yakınlarının haklarının hukuki güvence altına alınması, sürdürülebilir, adil ve kaliteli sağlık hizmetinin en temel şartıdır." diye konuştu.

Gürlek, sağlık hizmetinin insan hayatına doğrudan dokunan, yüksek bilgi, dikkat ve sorumluluk gerektiren bir kamu hizmeti olduğunu, Anayasa'da devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü bulunduğunun açıkça yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hastaların hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvenceleri, birbirini dışlayan değil, birlikte korunması gereken değerlerdir. Sağlık hizmetlerinden doğan iddialara ilişkin soruşturma usulü de bu hassasiyetle değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, hasta hakları ile sağlık çalışanlarının hukuki güvencelerini korumaya yönelik olarak 2022'de mevzuatımızda önemli bir düzenleme yaptık. Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarından doğan ceza soruşturmalarında, kanunda öngörülen kapsam ve şartlar çerçevesinde, Mesleki Sorumluluk Kurulu üzerinden işleyen bir izin usulü getirdik. Mesleki Sorumluluk Kurulunun izin süreci, tıbbi uzmanlığın değerlendirmeye katkı sunmasını amaçlayan bir usul güvencesidir. Bu süreç, yargı mercilerinin araştırma yetkisini ortadan kaldıran bir dokunulmazlık alanı yaratmaz."

"Sağlık çalışanlarımızın, asılsız ihbar ve ithamlar nedeniyle görevlerini yerine getiremez hale getirilmelerine müsaade edemeyiz"

Her tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesinin, hekimin kusurlu olduğu veya suç işlediği anlamına gelmediğini dile getiren Gürlek, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, tıbbi uygulamalardan doğan sorumluluğun değerlendirilmesinde sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencelerini güçlendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarına, idarece ödenen tazminatların rücu edilmesini özel şartlara bağlayarak kişisel mali sorumlulukları bakımından da önemli bir güvence sağladık. Böylece hekimlerimizin tıbbi kararlarını ağır tazminat endişesi altında kalmadan verebilmelerini destekledik. Ancak büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, asılsız ihbar ve ithamlar nedeniyle görevlerini layıkıyla yerine getiremez hale getirilmelerine de müsaade edemeyiz."

Gürlek, sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluklarının adil biçimde değerlendirilmesi kadar, görevlerini şiddetten uzak ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmelerinin de temel önceliklerinden olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık çalışanlarımıza yöneltilen şiddet, yalnızca bir bireye değil, sağlık hizmetinin bütününe ve toplumun vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır, vatandaşımızın sağlık hizmetine güven içinde erişimini de zedelemektedir. Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir. Sağlık çalışanlarımızın can güvenliğini korumak, kamu hizmetinin sürekliliğini korumaktır. Bu nedenle sağlık çalışanlarımızın hem mesleki hem de hukuki güvencelerini aynı kararlılıkla gözetiyoruz. Hasta haklarını korurken sağlık çalışanlarımızı da haksız isnatlar karşısında yalnız bırakmıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın mahremiyetini ve güvenliğini koruyoruz. Sağlıkta şiddete karşı yaptırımları güçlendirdik. 2020'de yaptığımız düzenlemeyle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline görevleri nedeniyle yönelen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaları yarı oranında artırdık. Bu suçlarda verilen hapis cezalarının ertelenmesini engelleyen özel bir hüküm getirdik. Sağlık hizmetinden yararlanmanın engellenmesine karşı da cezai korumayı kuvvetlendirdik."

Adalet Bakanı Gürlek, özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılmasını sağladıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle yönelen kasten yaralama suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama nedeni sayılabildiği suçlar arasına alındığını aktaran Gürlek, "Bizim bu konudaki yaklaşımımız, sağlık çalışanlarımızın gerçek ihtiyaçlarına somut çözümler üretmektir. Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunduğunu iddia eden ancak sağlık alanındaki sorunlardan çok siyasi ve ideolojik gündemlerle meşgul olan, adil yargılama süreçlerini hedef alan açıklamalar yapmayı meziyet sayan sözde sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Bu ve benzeri yapıların siyasallaşmış niyetlerini çok iyi biliyor ve onları asla ciddiye almıyoruz. Biz, sağlık çalışanlarımızın emeğine sahip çıkmaya ve milletimizin bizden beklediği hizmetleri kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Omuzlarımızda taşıdığımız 'Adaletin Yüzyılı' emanetini ait olduğu zirveye taşımaya kararlıyız"

Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve birimlerde çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının görev yaptığını belirten Gürlek, sağlık ve adalet arasındaki işbirliğinin yanı sıra hukuk güvenliği, temel hakların korunması ve adalete erişimin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında da çok hızlı bir gelişme sağladığını vurgulayan Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak bu gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda Sağlık Bakanlığımıza her türlü desteği vermeye daima hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Kamuoyunda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde gerçekleştirilen bazı cerrahi müdahaleler sonucunda ortaya çıkan hak kayıpları bakımından da Cumhuriyet başsavcılıklarımıza iletilen şikayetlerde öne çıkan temel sorunların belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu alanda kalıcı ve sağlıklı sonuçlara, yargı mensuplarının, sağlık çalışanlarının, akademisyenlerin ve ilgili kurumların karşılıklı görüş alışverişiyle ulaşabiliriz." diye konuştu.

Gürlek, "Devlet, milletine hizmet etmekle yükümlüdür. İster Adalet Bakanlığı ister Sağlık Bakanlığı olsun, bütün kurumlarımızın ortak sorumluluğu, vatandaşımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı adil şartları oluşturmak, bireyin ve toplumun sağlığını korumaktır. Vatandaşımızın sağlık ve yargı kurumlarına erişimi, aynı hassasiyetle ele alınması gereken iki temel hizmet alanıdır." dedi.

İki bakanlığın eş güdüm sağlayarak vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak ve mevcut hizmetleri daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda omuzlarımızda taşıdığımız 'Adaletin Yüzyılı' emanetini ait olduğu zirveye taşımaya son derece kararlıyız. Şundan eminim ki sağlıklı bir toplumun varlığı ve bireylerin sağlık hizmetlerine kesintisiz, zamanında erişebilmesi, bu yoldaki en önemli dayanaklarımızdan biridir." şeklinde konuştu.

Sempozyumun kurumlar arası diyaloğu güçlendirerek daha dengeli ve öngörülebilir bir hukuki uygulamaya katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Gürlek, hasta haklarını, sağlık çalışanlarının hukuki güvencelerini ve sağlık hizmetlerinin etkin sürdürülmesini gözeten bir anlayışın geliştirilmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" yapmak için bütün kurumlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Gürlek, vatandaşın sağlıkta güven, yargıda adalet bulduğu bir Türkiye için aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA