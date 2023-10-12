Bakan Ersoy: Euro Velo bisiklet ağına Türkiye'den dahil olan il sayısı artacak

İZMİR'de Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun düzenlediği Euro Velo Bisikletli Turizm Konferansı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Euro Velo bisiklet rotasının Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, "Bu rota İzmir'in iki limanından Türkiye'ye giriş yapan sırasıyla Bergama Antik Kenti, İzmir Kuş Cenneti, Karşıyaka, Alsancak, Seferihisar, Sığacık, Urla, Alaçatı gibi İzmir'in güzel noktalarından geçerek, Efes Antik Kenti'nde sona eriyor. 90 bin kilometreyi geçen 'Euro Velo 8 Akdeniz bisiklet rotası' 2022 verilerine göre Euro Velo ağının en çok kullanılan rotası durumunda. Umarım ki Türkiye'den dahil olan il sayısı daha da artacak ve Türkiye bisiklet rotalarıyla da ziyaretçilerine birbirinden farklı deneyimleri sunmaya devam edecek" dedi.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından iki yılda bir Avrupa kentlerinde düzenlenen ve 11 Ekim'de başlayıp, 13 Ekim'e kadar sürecek olan Euro Velo Bisikletli Turizm Konferansı İzmir'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Euro Velo Avrupa bisiklet rotalarına Türkiye'den seçilen ilk destinasyon olan İzmir'de gerçekleşen bu konferansın İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle organize edildiğini belirterek, "Avrupa genelinde bisiklet turizminin geliştirilmesi için alanın tüm aktörlerini bir araya getiren ve bisiklet mirasına yeni bir bakış açısı temasıyla gerçekleşen 2023 Euro Velo ve bu konferans, dünyanın 30 farklı ülkesinden gelen katılımcılarla sürdürülebilir bisiklet turizmine katkılar sağlayacaktır. Bu yılki tema İzmir'e özel olarak belirlendi. Katılımcılarını bisikletin kültürel mirası üzerine düşündürmeye teşvik ediyor. Bu alandaki en iyi en yeni uygulama ve yaklaşımları masaya yatırıyor. Kısacası İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi mirası UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes ve Bergama şehirleri ve Ege kıyılarında uzanan eşsiz ve tarihi yapısıyla mükemmel bir ortam sunuyor. Bisiklet turizminde yol, dağ ve tüm bisiklet kategorilerine uygun rotalar geliştirilmesine destek oluyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 100'ü aşkın bisiklet rotasıyla bisiklet severleri buluşturuyoruz" dedi.

'EN ÇOK KULLANILAN ROTA DURUMUNDA'

Türkiye ve tüm Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 19 farklı bisiklet rotasını birleştiren Avrupa bisiklet rotaları ağına Edirne, Kırklareli ve İzmir şehirlerinin de katıldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Euro Velo bisiklet rotası Edirne'den ülkemize giriş yapıyor ve Kırklareli'ne kadar lavanta ve ayçiçeği tarlaları arasında devam ediyor. İzmir'in iki limanından Türkiye'ye giriş yapan sırasıyla Bergama Antik Kenti, İzmir Kuş Cenneti, Karşıyaka, Alsancak, Seferihisar, Sığacık, Urla, Alaçatı gibi İzmir'in güzel noktalarından geçerek Efes Antik Kenti'nde sona eriyor. 90 bin kilometreyi geçen Euro Velo 8 Akdeniz bisiklet rotası, 2022 verilerine göre Euro Velo ağının en çok kullanılan rotası durumunda. Umarım ki Türkiye'den dahil olan il sayısı daha da artacak böylece Türkiye bisiklet rotalarıyla da ziyaretçilerine birbirinden farklı deneyimleri sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'49 ADET BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ'

Türkiye'yi bisikletle gezmek isteyenler için 2021 yılında bir sertifika çalışmasına imza attıklarını ifade eden Bakan Ersoy, bisiklet dostu konaklama tesisi belgelerinin bisiklet tamirinden yıkama ve park alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren otellere verildiğini kaydetti. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Afyon gibi illerde toplam 49 adet konaklama tesisi bulunduğunu anlatan Ersoy "Bu tesislerden 4'ü İzmir'de yer alıyor, hedefimiz bu sayıyı daha arttırmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sürdürülebilir turizm modeli oluşturarak tarihi değerlerimizi korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz. Ürünlerimizi pazarlarda tanıtıyor yeni ürünler rotalar geliştirerek turizmi 12 aya 81 ile yaymaya çalışıyoruz. Dünyada 200'den fazla ülkede televizyon kanalların yanı sıra online kanallarda içerik ve reklam alanlarında iş birliği yapıyoruz. 30'dan fazla ülkede yerel kanallarda içeriklerimiz yayınlanıyor. Dijital mecralarda tanıtıma önem veriyoruz. Instagram hesabımız 2,9 milyon takipçisiyle dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer alıyor. Birkaç senede ikinci olduk. Resmi turizm platformumuz 10 ayrı dilde yayın yapıyor" dedi.

8 AYDA 33 MİLYON 426 BİN 940 YABANCI ZİYARETÇİ

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yıl içerisindeki dağılımı hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "2023 yılının ilk 8 ayına bakıldığında Türkiye toplam 33 milyon 426 bin 940 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,95 oranında arttı. Bu rakamlar Türk turizminde yeni bir dönemin yaşandığını gözler önüne seren gelişmelerdir ve başarının artacağını gösteriyor. Dünyanın en hızlı büyüyen turizm ürünlerinden biri olan sürdürülebilir bisiklet turizminin gelişmesi için bu toplantı önemli açılımlar sağlayacak. Dünyadan ve Türkiye'den bisiklet turizm uzmanları ulaşım ve konaklama turizm şirketleri de dahil olmak üzere dünya bisiklet turizminin paydaşları bir araya gelecek" diye konuştu.

'BU ŞEHİRDE PEDAL ÇEVİRMEK KEYİFLİ'

İzmir Valisi Süleyman Elban da konuşmasında konferansın İzmir'e çok yakıştığına dikkati çekip, "Şehirlerle ilgili gelişmişlik kriterlerini değerlendirirken yerel önceliği kadar bisiklet kullanımı ve kullanıcılara saygı da önemli kriterlerinden biridir. Bu toplantının İzmirimizde böyle farkındalığın oluşmasına katkı vereceğine inanıyoruz. Bisiklet kullanımının faydalarını, karbon salınımının engellenmesine, sağlıklı yaşama katkılarını biliyoruz. Ama bu şehirde tarihi doğal güzellikler içerisinde pedal çevirmenin ne kadar keyifli olduğunu biliyorsunuz. İnşallah pedal çevirmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA 90 BİNDEN FAZLA UZUNLUKTA BİSİKLET ROTASI'

Konferansın açılışında konuşan Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swattouw da sürdürülebilir ulaşım modlarıyla birlikte uluslararası rotaları oluşturup bisikletin ulaşım sistemine dahil olmasını istediklerini ifade etti. İşe gidip gelme ile birlikte günlük ulaşım ya da eğlence amaçlı bisikletin tercih edildiğini kaydeden Swattouw, bu doğrultuda Avrupa'da 90 binden fazla uzunlukta bisiklet rotası bulunduğunu açıkladı. Swattouw, sürdürülebilir bisiklet turizmini yaygınlaştırmak istediklerini ve rotaları yüzde 10'dan fazla arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

'TOPLAM 610 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPTIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu da konuşmasında "Doğru planlama ve alt yapı yatırımları yanında bisiklet ulaşımının günlük ulaşıma katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'de 110 kilometre, Euro Velo rotasında ise 500 kilometre olmak üzere toplam 610 kilometre bisiklet yolu yaptık. Otobüslere bisiklet taşıma aparatlarını koyup İzban'da bisikletler için özel alan oluşturduk. Vapurlarda sembolik ücretlerle hatlar arasında geçebiliyorlar. Zabıtamız bisiklet kullanıyor. Mümkün olduğunca başkanımız da bisiklet kullanıyor. Bisiklet turizminin ivme kazandığı bu dönemde bu toplantıya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz."

Toplantı iki gün süresince farklı konuşmacıların sunumlarıyla devam edecek.