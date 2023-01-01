Yunanistan'ın deşifre olan planı Akar'ı harekete geçirdi! Tarihi rest 3 saatlik uçuşun ardından geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı. Ege ve Akdeniz'de 3 saatlik uçuşun ardından Akar, Yunanistan'ın Ege'de deniz sınırlarını 12 mile çıkarma planlarına karşı, "Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'teki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akar, son günlerde dillendirilen Yunanistan'ın Ege'de deniz sınırlarını 12 mile çıkarma ihtimaline karşılık da çok net konuştu.

PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI

HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı. Akar, personelin yeni yıllarını kutladı.

"DENİZLERDE VE SEMALARDA HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ"

Personele "Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım" diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti. Mehmetçiğin başarılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Akar, "Bir taraftan 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diğer taraftan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİZ BARIŞ ELİNİ UZATIYORUZ"

Görev uçuşunun tamamlanmasının ardından Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kilis'e geçti. Akar, burada sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı. Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor" dedi.

"YANLIŞ HESAP ANKARA'DAN DÖNER"

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "Yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, "Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner" açıklamalarında bulundu.