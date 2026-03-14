Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 15'inci güne girildi. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ederken ilk kez Körfez ülkelerinden yanıt geldiği iddia edildi.

The New York Times (NYT), Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiğini öne sürdü. Gazete tarafından teyit edilen videoda Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a doğru balistik füzelerin ateşlendiğinin görüldüğü bildirildi.

İLK TEYİT EDİLMİŞ SALDIRI

Haberde, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana bir Basra Körfezi ülkesinden İran'a yönelik ilk teyit edilmiş saldırı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Sosyal medyada 7 Mart'ta paylaşılan videonun gazete tarafından Bahreyn'in kuzeyindeki yerleşim bölgesi ile havalimanının yakınlarında çekildiğinin doğrulandığı kaydedilen haberde, fırlatılan iki füzenin deniz üzerinden kuzeydoğuya, İran yönüne doğru ilerlediğinin görüldüğü iddia edildi.

ABD YAPIMI HIMARS

ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant ve Oslo Üniversitesinden füze uzmanı Fabian Hoffmann, videoda görüntülenen fırlatıcının ABD yapımı M142 HIMARS kamyonu olduğunu savundu.

Görüntüden füzeleri ABD ordusunun mu yoksa Bahreyn ordusunun mu ateşlediğinin anlaşılamadığı kaydedilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımda HIMARS fırlatıcısının fotoğraflarına ve bu silahların "İran rejimine karşı mücadelede rakipsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladığı" ifadesine yer verildiği belirtildi.

Bahreyn hükümeti, gazeteye yaptığı açıklamada, ordunun "hiçbir saldırı operasyonuna katılmadığını" ifade ederek, söz konusu videoda Bahreyn'deki ABD operasyonlarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Pentagon sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

ABD'NİN IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ DE VURULDU

Öte yandan İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak'ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.

Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti. Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

ABD'nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.

SALDIRININ ARDINDAN TÜRKİYE'DEN UYARI

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağını bildirdi.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Irak'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve Türk vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami özen göstermesinin bir kez daha önemle tavsiye edildiği belirtildi.

Irak hava sahasının, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, bu aşamada 16 Mart'a kadar hava sahasının açılmayacağının duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle Türkiye'ye kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun hala ulaşıma açık olduğu, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın faaliyetlerine devam ettiği, bu dönemde Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

Irak makamlarının, kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür. Acil durumlarda Irak'taki temsilciliklerimize aşağıdaki iletişim numaralarından ve Konsolosluk Çağrı Merkezinden (+90 312 292 29 29) ulaşılabilecektir. Bağdat Büyükelçiliği: +964 771 233 9023 (embassy.baghdad@mfa.gov.tr), Basra Başkonsolosluğu: +964 780 806 5000 (consulate.basra@mfa.gov.tr), Erbil Başkonsolosluğu: +964 750 802 5160 (consulate.erbil@mfa.gov.tr), Musul Başkonsolosluğu: +964 772 443 5143 (consulate.mosul@mfa.gov.tr), Necef Başkonsolosluğu: +964 783 770 0413."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.