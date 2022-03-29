Bahçeli'den 3 acil ve stratejik tedbir önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin küresel enerji ve emtia fiyat artışlarını tetiklediğini belirterek, Türkiye'nin 'gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması', 'enerji arz güvenliğinin temin ve takviye edilmesi', 'hormonlu artışlara karşı caydırıcı ve etkili önlemlerin sürdürülebilir mahiyette alınması' 3 ana başlığı altında acil ve stratejik tedbirler alması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı sayısının 60 bini bulduğunu, diğer ülkelere gidenlerle birlikte bu sayının 3,5 milyonu geçtiğini söyledi. Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasında 34'üncü gününe girilen kriz ve çatışmaların küresel enerji ve emtia fiyat artışlarını tetiklediğini ve hayat pahalılığının tırmandığını belirterek, "Rusya, dünya doğal gaz rezervlerinin dörtte birine sahiptir ve Avrupa ülkelerinin toplam enerji tüketiminin yüzde 40'nı karşılamaktadır. Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Bu ülke tek başına yılda 44 milyon ton buğday ihraç etmektedir. Rusya ve Ukrayna hükumetlerinin buğday ihracatını durdurduklarını açıklaması, bazı ülkeler için tam bir felaket habercisidir. Ukrayna savaşı enerji ve gıda güvenliği konusunda herkesin bir yol ayrımında, stratejik bir karar aşamasında olduğuna da işaret etmektedir. Küresel ticaretin sekteye uğraması, tedarik zincirlerindeki kırılmalar, ekonomik faaliyetlerdeki daralmalar, çatışan taraflardan enerji ve gıda ithalatı yapan ülkeler için beka düzeyinde bir tehdittir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yaptığı son açıklamalarda, temel gıda emtialarının iki büyük ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerinde muhtemel aksaklıkların dünya genelindeki açlık sorununu kamçılayacağı iddia edilmektedir. Kaldı ki yaşanan ve karşılaşılan gerçek de budur" diye konuştu.

"Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan bu partiler, şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2'ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı böylelikle ikiye ulaşmıştır. Bu ittifakın adı 'zillet' olduğu kadar aynı zamanda 'Kuytul ittifakı' olarak hafızalara kazınmıştır. Gönül ister ki, dürüst olsunlar, mert olsunlar, HDP ile Kuytul'u da yanlarına alarak yuvarlak masanın çapını genişletsinler. Ne var ki yapamazlar, yapmaya yürekleri yetmez. Altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride yine hiçbir şey yoktur. Zillet ittifakı partilerinin ortak açıklaması evlere şenlik, trajikomiktir. Altına imza attıkları metnin bir akıl tutulmasına, vahim bir çarpıklığa ve baştan ayağa tutarsızlığa çanak tuttuğu hakikaten belgelenmiştir. Dünya, Türkiye'nin dış politikadaki stratejik ve mukayeseli yükselişini konuşuyorken, bu zillet ittifakı anlaşılan gelişmeleri tribünden izlemekten, gerçekleri itiraf ve ifadeden aciz ve mahrum kalmıştır. Altı partinin ortak açıklamasında yer bulan bu saçma sapan değerlendirmeye karşı biz de diyoruz ki; hepinize geçmiş olsun, bu yakalandığınız illet hastalık gözünüzü perdelediği gibi, vicdanınızı da pençelemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazan bu ittifakın Türkiye'nin geleceğinde bırakınız söz sahibi olmasını, bunun konuşulması dahi akla ve mantığa bühtandır. Türk milleti bunlara müsaade etmeyecek, 2023 yılının Haziran ayında sandığa gömecektir."