Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak Güncel Haberler Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Büyük bir sır yaratan lahit, hafta içi açılacak. Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, iş makinesi sert bir cisme çarptı. İş makinesi operatörü, makineyle kütlenin etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine müze müdürlüğü görevlileri geldi. HAFTA İÇİ AÇILACAK İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkilileri gözetiminde açılacağı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Roma Güncel Haberler

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