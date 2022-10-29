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Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Güncel Haberler

Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Büyük bir sır yaratan lahit, hafta içi açılacak.

Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, iş makinesi sert bir cisme çarptı. İş makinesi operatörü, makineyle kütlenin etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine müze müdürlüğü görevlileri geldi.

HAFTA İÇİ AÇILACAK

İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkilileri gözetiminde açılacağı öğrenildi.

Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Bolu'da bahçe kazısı sırasında topraktan fırladı, ekiplerin gözü yerinden oynadı! Hafta içi açılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Roma Güncel Haberler

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