Bağcılar Kitap Fuarı 26 Eylül'de Kapılarını Açıyor

Bağcılar Belediyesinin bu yıl 4. kez düzenlediği "Bağcılar Kitap Fuarı", 26 Eylül'de okurlara kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda hazırlanan fuar, 5 Ekim'e kadar kitapseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, İstanbulluları fuara davet ederek, "İstanbul'da çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz üç fuara toplam 1 milyon 650 bin kişi katılmıştı. İnşallah sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlıkları tamamlanan fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda araştırmalardan çocuk kitaplarına kadar herkesin ilgisini çekecek eserler yer alacak.

Ayrıca fuarda gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı alanda okurlar, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatına sahip olacak. Fuara katılacak isimler arasında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar bulunuyor.

Çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

Fuar alanında çocuklar adına da renkli ve eğitici aktiviteler için bir plato oluşturuldu. Gençler de özel olarak hazırlanan fuar köşesinde hatıra fotoğrafı çekilebilecek.

Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri fuarda sergileyecek.

Fuar kapsamında bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Hem Bağcılar'a yönelik hem de kültür sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek.