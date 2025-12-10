Haberler

Bağcılar'da tüp mide ameliyatı olan Rojin'in ölümü: 6 yıl hapis istenen doktor Semanur'un ölümünden tutuklanmış

Bağcılar'da özel hastanede tüp mide ameliyatı geçiren Rojin Elveren'in ölümü sonrası ameliyatı gerçekleştiren iki doktor hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. Doktorlar için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BAĞCILAR'da özel hastanede tüp mide ameliyatı olan Rojin Elveren'in (19) ölümüne ilişkin soruşturmada, ameliyata giren 2 doktor hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede doktorlar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.Diğer yandan meslekten men edilen Erol V.'nin Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında sanık olarak yer aldığı, mide küçültme ameliyatı yaptığı Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından tutuklandığı, ameliyat yapılan hastanenin ise soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi.

Olay, 12 Temmuz 2023 yılında Bağcılar'da meydana geldi. Yenidoğan Çetesi davasında da adı geçen özel hastanede mide ameliyatı olan Rojin Elveren, mide küçültme operasyonu sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, doktorlar Volkan K. ve Erol V.'in, Elveren'in ameliyatında yaşanan komplikasyonda, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

AMELİYATI YAPAN DOKTORUN GEREKLİ VE ETKİN MÜDAHALE YAPMADIĞI

Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlarca alınan raporda, inceleme yapıldığı, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için hastaneye yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi gerekli incelemelerin yapılmadığına yer verildi. Hastanın durumu değerlendirildiğinde, maktulün kanamaya bağlı ölebileceğinin, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

DÜZENLENMESİ GEREKEN RAPORLAR DÜZENLENMEDİ

İddianamede, maktulün ameliyat olmak için ilk önce başka bir hastaneye gittiği oradaki Prof. Dr. Bülent K.'nin yönlendirmesiyle sözkonusu özel hastaneye gittiği öğrenildi. 103 kilo olarak ameliyata giren Elveren'in, ilgili yönetmelik kapsamında, genel cerrahi, endokrinoloji, ve metabolizma hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarınca düzenlenmesi gereken raporun düzenlenmediği de tespit edildi. Olayın, bahse konu ameliyat sırasında kanama yaşanmasıyla başladığı, Elveren' e müdahale edildiği sonrasında ameliyata devam edildiği, ameliyatın bitimine yakın tekrar kanamanın olduğu yapılan müdahalelere rağmen Elveren'in hayatını kaybettiği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU: KANAMAYA BAĞLI ÖLÜM

Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı durumun hemorojik şok sonucu meydana geldiği ifade edildi. Kanamanın ameliyatın başında gerçekleştiği ve hemen Kalp Damar Cerrahı çağırılması gerekirken ameliyata devam edildiği, bu nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erol V. ile Anestezi Uzmanı Dr. Volkan K.'nin uygulamalarının tıbben uygun olmadığı kanaatine varıldı. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan etti.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede sanıklar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer yandan Doç. Dr. Volkan K.'nin Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı ve Erol V.'nin de Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği öğrenildi. Diğer yandan Erol V.'nin hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da 2023'te mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın (23) hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu öğrenildi. Ameliyatın yapıldığı hastanenin 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatıldığı, yine soruşturma kapsamında hastane yöneticilerinin telefon görüşme kayıtları incelenerek olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 şüpheli hakkında 'Suç Delillerini Yok Etme Gizleme veya Değiştirme', 'İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
