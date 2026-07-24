Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan oyuncu Sevda Dalgıç, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden adından söz ettirdi.

Oyuncunun tatil sırasında bikinili olarak paylaştığı kareler kısa sürede ilgi görürken, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, oyuncunun son haline ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir dönem gençlik dizilerinin sevilen isimleri arasında yer alan Dalgıç'ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com