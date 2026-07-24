Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde
Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, yıllar sonra yaptığı bikinili tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali ve yıllar içindeki değişimi takipçilerinin dikkatini çekti.
Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan oyuncu Sevda Dalgıç, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden adından söz ettirdi.
Oyuncunun tatil sırasında bikinili olarak paylaştığı kareler kısa sürede ilgi görürken, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.
YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Takipçileri, oyuncunun son haline ilişkin çok sayıda yorum yaptı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Bir dönem gençlik dizilerinin sevilen isimleri arasında yer alan Dalgıç'ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.