CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması altüst oldu
Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçişlerin yankıları sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan 91 milletvekilinin istifası meclis aritmetiğini altüst etti. Sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan CHP, yıllardır elinde bulundurduğu "ana muhalefet partisi" unvanını kaybederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 5. parti statüsüne geriledi.
CHP'den aynı anda 91 milletvekilinin istifa etmesi Başkent'te siyasetin tüm dengelerini yeniden şekillendirdi. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekilinin resmi olarak partiden kopması, CHP'nin meclisteki gücüne tarihi bir darbe vurdu.
CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ
Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. Yaşanan bu büyük kopuş, siyasi arenadaki en sarsıcı sonucunu CHP'nin Meclis'teki resmi pozisyonunda gösterdi. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi.
CHP ARTIK ANA MUHALEFET PARTİSİ DEĞİL
91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.
İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞACAN YENİ TABLO
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277
- YENİ PARTİ - 91
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - 56
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44
- İYİ PARTİ - 29