CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması altüst oldu

CHP'den aynı anda 91 milletvekilinin istifa etmesi Başkent'te siyasetin tüm dengelerini yeniden şekillendirdi. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekilinin resmi olarak partiden kopması, CHP'nin meclisteki gücüne tarihi bir darbe vurdu.

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. Yaşanan bu büyük kopuş, siyasi arenadaki en sarsıcı sonucunu CHP'nin Meclis'teki resmi pozisyonunda gösterdi. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi.

CHP ARTIK ANA MUHALEFET PARTİSİ DEĞİL

91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞACAN YENİ TABLO