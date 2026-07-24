Haberler

Özgür Özel'in "Kuruluş Dilekçesi"ni imzaladığı an ve ilk sözleri

Özgür Özel'in 'Kuruluş Dilekçesi'ni imzaladığı an ve ilk sözleri Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in 'Kuruluş Dilekçesi'ni imzaladığı an ve ilk sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Milletvekili Özgür Özel, yayınladığı videoda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Özel, paylaştığı videoda adını "YENİ Parti" olarak ilan ettikleri yeni partilerinin kuruluş dilekçesini imzaladı. İşte CHP'yi resmen bölen o anlar...

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. 

Manisa Milletvekili ve eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'deki genel başkanlık görevine dönmesi üzerine CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma sürecine girmişti.

91 MİLLETVEKİLİ KURUCU OLDU

Özgür Özel, bugün yayınladığı bir video ile adını "YENİ Parti" olarak belirledikleri partinin kuruluş dilekçesini imzaladı. Özel, imzayı attıktan sonra "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı oldun" dedi. 91 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'nin kurucusu oldu.

İşte Özgür Özel'in CHP'yi resmen bölen imzayı attığı o an:

İŞTE YENİ PARTİ'NİN LOGOSU

Kamuoyu, Özel'in yeni bir parti kuracağını ilan etmeninden sonra uzun bir süre yeni partinin logosunu merak etmeye başlamıştı. İşte Özel'in yeni partisinin logosu:

BAŞKANLIK ETTİĞİ SON GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU 

Özgür Özel, salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını açıklamıştı. Özel, bugün de CHP’den istifa ettiğini duyurdu. YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayan Özel, istifasını bir videoyla paylaştı. Özel ile 91 milletvekili de CHP’den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

X HESABINDAKİ FOTOĞRAF DEĞİŞTİ

Özel, evrakları imzaladığı videonun sonunda, “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Özel, duyurunun ardından resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve "CHP Genel Başkanı" yazısını kaldırdı.  

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor

Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor
Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Servet değerindeki otomobil seyir halindeyken küle döndü
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

Okulda mide bulandıran olay! Öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi

Okulda mide bulandıran olay! Mahkeme öğretmene acımadı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor