Bağcılar'da kuaförler, engelliler için yarıştı

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA/ BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği ' Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3' etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kuaförler, Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı'nda engelliler ile buluştu. Etkinlikte 35 erkek, 15 kadın olmak üzere 50 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Bağcılar Belediyesi'nin 2023 yılında başlattığı ' Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor' etkinliğinin 3'üncüsü gerçekleşti. Her biri farklı kategorilerde dereceye sahip 35 erkek, 15 kadın olmak üzere 50 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı alanında yarıştı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Erzurum Berberler Odası Başkanı Emre Torungil, çok sayıda berber, kuaför, kursiyer, engelli ve aileleri katıldı.

Yarışmanın sonucunda Ömer Aksoy birinci olurken, Bünyamin Yazıcı ikinci, Bekir Özcan ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüller Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan tarafından takdim edildi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI 'ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI' İLAN EDECEĞİZ'

Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli kardeşlerimiz için önemli gelişmeler yaşandı. Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlandı. Eğitimde, istihdamda, erişilebilirlikte ciddi mesafeler alındı ve engelli kardeşlerimizin hakları güvence altına alındı. Özel eğitim okulları yaygınlaştırıldı. Kamuda istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayısı 83 bine ulaşmış bulunuyor. İşverenlere sağlanan teşviklerle özel sektörde de engelli kardeşlerimizin istihdamı desteklenmektedir. Yine 40 bine yakın engelli kardeşimize yatılı hizmetler verilmektedir. 2026-2028 yıllarını kapsayan İkinci Eylem Planı ile de hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' ilan edeceğiz. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayımızda tüm engelli kardeşlerimiz için sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. 40 branşta 15 bin 500 engelli kardeşimize kuaförlük, tekstil, işaret dili, ahşap oyuncak üretimi ve halı kilim dokuma gibi pek çok alanda kurs hizmeti sunuyoruz. Kursiyerlerimizi her gün engelli servis araçlarımızla evlerinden alıyor, kurs sonrası tekrar evlerine bırakıyoruz. Eğitim hayatlarında da kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bağcılar belediyesi olarak bir ilk olarak erişilebilir bilim projesini hayata geçirdik. Ülkemizde ilk defa duyu bütünleme temelli su içi terapi modelini aktif hale getirdik. Bir ilk olarak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen hayat boyu öğrenme kriterleri çerçevesinde Engelsiz Üniversite projesini Bağcılar Belediyesi olarak hayata geçirdik. Bu kapsamda 7 bin 500 engelli kardeşimize sertifikalarını teslim ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 8 adet yeni teknoloji atölyesini engelli kardeşlerimiz için kurduk. Hizmet yelpazemizi büyütüyor, projelerimize yenilerini ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN BURADA BİR SORUMLULUK PROJESİ İÇİN KATILMAKTI'

Yarışmada birinci olan Ömer Aksoy ise "Yarışmaya geçen sene de katılmıştım. Engelliler için tıraşımızı yaptık. Bir yarışma yapmadık önemli olan burada bir sorumluluk projesi için katılmaktı. Aslında herkes birinci" dedi.

İkinci olan Bünyamin Yazıcı da "Bu etkinlikte yarışmak bizim içi heyecan vericiydi. Birinci olamadık ama burada engelli arkadaşlarımızı mutlu ettik. Bu da bizim için biri şereftir. Engelli kardeşimize saç, sakal tıraşı yaptım. Güzel bir etkinlikti" diye konuştu.

Üçüncü olan Bekir Özcan, "Yarışmaya çıkarken çok heyecanlıydım. Bu yarışmayı çok bekledim. Yarışma güzel geçti. Tıraş güzel geçti, tıraş sırasında sohbet ettik. Biz gönüllerin birincisiyiz üçüncü olduk ama olsun" diye konuştu.

'KUAFÖRLERİMİZ BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI'

Kuaförler tarafından saçları yapılan Edasu Demir, "Benim saçlarım çok güzel oldu. Bayıldım. Saçlarımı çok beğendim. Saçlarım, örgülü topuz olarak yapıldı" dedi.

Bir diğer saçı yapılan Zafer Çakmak ise "Burada güzel bir etkinlik oldu. Her yıl olduğu gibi yine engeller unutulmadı. Kuaförlerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Saçlarım güzel oldu. Dışarıdan gelen arkadaşlar da 'Çok güzel oldu' dediler. Hocalarım da çok güzel olduğunu söylediler. Beğeniyorum, çok güzel oldu. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum" ifadelerini kullandı.