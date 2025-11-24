Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı
İstanbul Bağcılar'da yer alan Plevne Parkı'nda 5 çocuk, bindikleri oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde yer alan Plevne Parkı'nda saat 14.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; parkın içinde elektrikle çalışan oyuncaklarda oluşan elektrik kaçağı nedeniyle oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.
ÇOCUKLAR HASTANELERE KALDIRILDI
Olayı fark eden vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA, DHA