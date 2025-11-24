Haberler

Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı
İstanbul Bağcılar'da yer alan Plevne Parkı'nda 5 çocuk, bindikleri oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • İstanbul Bağcılar'daki Plevne Parkı'nda elektrikle çalışan oyuncaklardaki elektrik kaçağı nedeniyle 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.
  • Çocuklar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
  • Polis ve belediye ekipleri parkı kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde yer alan Plevne Parkı'nda saat 14.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; parkın içinde elektrikle çalışan oyuncaklarda oluşan elektrik kaçağı nedeniyle oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.

ÇOCUKLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olayı fark eden vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocukları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ve Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

