Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den gündem yaratan bina ile ilgili açıklama: 45 gün önce boşalttırdık

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, İstanbul Bağcılar'da bir binaya ait fotoğraflar endişe yarattı. Konunun gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Söz konusu binaya 45 gün önce riskli yapı tespiti yaptırdık ve "riskli" raporu çıktı. Binayı tamamen boşalttırdık ve yıkımı için yasal sürenin dolmasını bekliyoruz." dedi.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem, 10 ilde on binlerce yapının yıkılmasına sebep oldu. Depremin 10. gününde enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf ise gündem oldu.

GÜNDEM YARATTI

İstanbul'da beklenen deprem olasılığına dair söylentiler artarken Bağcılar ilçesinde inşa edilen 3 katlı bir binanın üstüne 5 katlı bir başka apartmanın daha inşa edildiği hatta bu yapıya başka binaların kaynaştırıldığı görüldü. Sosyal medyadan binanın fotoğrafını paylaşan çok sayıda kullanıcı, bu binanın inşaatına nasıl izin verildiğine yönelik sorular yöneltti.

"BİNA BOŞALTILDI"

Konunun gündeme gelmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Gazeteci Kübra Par'a açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Söz konusu bina ile ilgili olarak yaklaşık 45 gün önce riskli yapı tespiti yaptırdık ve "riskli" raporu da çıktı. Binayı tamamen boşalttırdık ve yıkımı için yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Az kaldı... Ayrıca meselenin ilçemiz ve özellikle İstanbul adına birkaç binaya indirgenemeyeceğini iyi bilen ve yüksek lisansını da deprem üzerine yapmış olan bir inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak göreve geldiğim 10 aylık süre içinde ilçemizin yapısal dönüşümü adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunları da ilerleyen aylarda nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

İşte o bina: