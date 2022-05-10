Babası gözünün önünde öldürülen Enes: Beni de öldürecekti

MUĞLA (DHA) - KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın (39) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Babasının öldürüldüğü olaydan sağ kurtulan Enes Dağdeviren (27), duruşmada "Gözümün önünde babamı öldürdü. Beni de öldürecekti. Dava süreci uzadıkça bizim içimiz daha çok yanıyor" dedi.

Konya'da yaşayan, 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ile mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan'la tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi sonrası gece yarısı serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.