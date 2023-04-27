Baba azmettirmiş, oğlu öldürmüş

ERZURUM'da, kız kardeşine mesaj gönderdiğini öne sürdüğü Soner'Yurdigül'ü (26) tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Serdar Yurdigül'ü (21) de ağır yaralayan İlhami Akın'ın (20) 'Kasten öldürmek', kendisinin ise 'Azmettirmek' suçundan tutuklu yargılandığı davada Sedat Akın (39), "Ben oğluma...

ERZURUM'da, kız kardeşine mesaj gönderdiğini öne sürdüğü Soner'Yurdigül'ü (26) tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Serdar Yurdigül'ü (21) de ağır yaralayan İlhami Akın'ın (20) 'Kasten öldürmek', kendisinin ise 'Azmettirmek' suçundan tutuklu yargılandığı davada Sedat Akın (39), "Ben oğluma 'Bacağına sıkma, vücudunun üst kısmına sık' gibi bir ifade kullanmadım. Oğlumla bu konuda hiç muhabbetim olmadı, kendisine maktulü öldürmesi yönünde cümleler kurmadım" dedi.

Palandöken ilçesinde, 21 Nisan 2022 günü İlhami Akın, mahalle komşuları Soner ve Serdar Yurdigül'ü, kavga sonrası babası Sedat Akın'a ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Soner Yurdigül hayatını kaybederken, kardeşi ise ağır yaralandı. Serdar Yurdigül, uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Olayın ardından İlhami Akın ve babası Sedat Akın tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından İlhami Akın hakkında 'Nitelikli kasten öldürmek', babası Sedat Akın hakkında ise 'Azmettirmek' suçlarından dava açıldı.

Mahkeme heyeti, adli tıp kurumundan gelece kati rapor ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek sanık baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.