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Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

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Ankara'da Kazım Ö., tartıştığı eşi Hande Ö.'nün annesinin evine gitmek istemesi üzerine, kucağındaki 4 aylık bebeklerini alıp cam sehpanın üzerine attı. Yaralanan bebek, hastanede tedavi edilirken; Hande Ö.'nün şikayetiyle eşi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde 12 Ocak'ta meydana gelen olayda akşam saatlerinde eve alkollü gelen Kazım Ö., eşi Hande Ö.'ye annesinin bir süre kendilerinde kalacağını söyledi. Hande Ö. ise yorgun olduğunu ve kendi annesinin evine gitmek istediği söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası Hande Ö., 4 aylık erkek bebeği A.Ö.'yü kucağına alıp evden gitmek istedi. Ancak Kazım Ö., oğlunu annesinin kucağından çekip alarak, evin salonundaki cam sehpanın üzerine attı.

Hande Ö., sehpanın kırılmasıyla kanlar içinde kalan ve başından yaralanan oğlunu hastaneye götürmek istedi ancak Kazım Ö., engel olup eşinin telefonuna el koydu. Bebeği eşine verdikten sonra evden kaçan Hande Ö., komşularından yardım istedi. Hande Ö., komşularının yardımıyla bebeğini geri alıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bebek A.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hande Ö.'nün şikayeti üzerine Kazım Ö. hakkında, mahkeme tarafından 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

"ÇOCUĞUM ÖLÜYOR ZANNETTİM"

Hande Ö., eşinin olay günü eve saat 21.00'de alkollü geldiğini belirterek, "Geldikten sonra 5 dakika içinde olaylar oldu zaten. Ailesi zaten evimin içine çok müdahale ediyordu. Yani bir kayınvalide oğluyla gelinin ortasında yatar mıydı? Bizim ortamızda yatmaya çok meraklıydı. Kendisi zaten bizimle sürekli yatmak istiyordu. Ben zaten haftanın 5 günü ailesini ağırlıyordum, sesimi çıkarmıyordum. Annesi her hafta sonu bizde kalmak istiyordu. Ben de o gün eşime, 'Neden sürekli annen bizde kalıyor, ben anneme gidiyorum, zaten yorgunum' dedim. Sonra beni hırpaladı, 'Sen nereye gidiyorsun, gidemezsin ver oğlumu' dedi. Kucağımdan zorla hırpalayarak çocuğumu aldı. Daha sonra bana tehditler savurdu. Çocuğumu kucağına aldıktan sonra bana, 'Gidecek misin şimdi, gidiyor musun' dedi. Ben de 'Tamam Kazım gitmiyorum, ne olursun çocuğumu ver' dedim. Bana ağır küfürler söyledi. Hakaret ettikten sonra cam sehpanın önüne doğru yürüdü. Beni cezalandırmak ve korkutmak için çocuğumu cam sehpanın içine attı. Bağırarak çocuğumun yanına gittim, o cam sehpanın içinden çıkardım. Kanlar içinde kalmıştı, gözünün içine kadar kırmızılık vardı. Ben ölüyor zannettim, kucağıma aldım ama o sırada bile bana çocuğumu vermek istemedi" diye konuştu.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

Olay sonrasında bebeğini hastaneye götürmek istediğini ancak eşinin kapıyı kilitlediğini söyleyen Hande Ö. "Sonra mecbur bebeği eşimin eline vermek zorunda kaldım ve kapıyı açıp yalın ayak bir şekilde komşuma gittim. Sonra oğlumu alıp hastaneye gittim ama eşim benimle gelmedi. Sonra annesiyle görümcem gelip evdeki delilleri yok ediyorlar. Cam sehpanın demirini evden çıkarıyorlar. Şu anda 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ama boşanmak istiyorum. Çocuğuma ve bana zarar vermesinden korkuyorum. Çocukla hiç ilgisi yok. 15 gün oldu, o olaydan sonra çocuğumu hiç sormadı. Merak etmedi, 'İyi mi değil mi' diye kimse aramadı. Kendi de sormadı, peşine de düşmedi. Ben evlenmeden önce özel silahlı güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemediği için bıraktım. Tekrar mesleğimi yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durup çocuğuma bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İFADEM, BENİM SÖYLEDİĞİM GİBİ YAZILMADI"

Hande Ö. ayrıca, karakolda verdiği ifadenin değiştirildiğini öne sürerek, "İfade kağıtlarını elime aldığımda ifademin benim söylediği gibi yazılmadığını fark ettim. Eşimin 2 dayısı o karakolda çalışıyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yazılmıştı. Bilerek düşürdüğünü söyledim ama onlar bana, 'Savcılığa göre hazırlanıyor' dediler ve 'Beraber düştüler' yazmışlar. Zaten olayın şokundaydım, daha bir 2 saat olmuştu imzaladım" dedi.

Gözü dönmüş baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine attı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

vahh yavrum ya Allah'ım böyle canilere taş kalplilere çocuk nasip etme ey Rabbim

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ALLAH SIZ KİTAPSIZ

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıValorant null:

İdam idam idam. Bu ülkeyi ancak idam yasası paklar

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıMülayim:

Aristo: "insan düşünen hayvandır" sözü havada kalmıştır... insan düşünmeyen hayvandır...

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

4 aylık günahsız bebeğin kimliğinden baba adı silinsin. Öyle adam dan baba olmaz.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıBuğra Er:

O ikkş esssegn yuzunden melekler acı cekıyor ve anKARA hc sasırtmıyoo

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıHülagü:

Aman ha, neyse ki canilerin yarım kalan işlerini tamamlaması için serbest bırakıldığı bir ülkede değilsin. Devletimiz cezasını vermiş bi iznillah

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ülkede şeytani insanlar çoğalıyor. Akpinin sahte müslümanlardan kaynaklaniyor. Iphone kdv telefonun ücreti. Yani soyuyor. Telefon kendi 30bin. Kdv 50 bin. Onlar soyunca kim onlarin dinine inanır ki? Millet dinden çıkar tabi. Baştaki kotü örnek

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Haber Yorumlarıoguz:

ALLAH VAR GAM YOK O SABİNİN YARADANI VAR ELBET ÇIKAR YER DE KALMAZ KİMSENİN AHI

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

O . Ç

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