Aziz Sancar'ın Savur'daki evinin bir katı müze olarak ziyarete açıldı

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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken bir süre kaldığı evinin bir katının müze olarak ziyarete açılması memleketinde sevinçle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında ilçenin Sefa Mahallesi'nde Sancar ailesinin yaşadığı tarihi konağın bir katının "Aziz Sancar Müzesi" olarak ziyarete açılması hemşehrilerini gururlandırdı.

Aziz Sancar'ın kitaplarının, diplomalarının, yaşamı boyunca aldığı ödüllerin, giydiği cübbelerin, doktor önlüklerinin ve hekimlik döneminde kullandığı tıbbi malzemelerinin ve ailesinin kullandığı eşyaların sergilendiği, heykelinin bulunduğu müzeye ziyaretler ilgiyle sürüyor.

" Aziz Sancar'ın başarı hikayesi burada yazıldı"

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, AA muhabirine, dünyaca ünlü bilim insanı Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Hamidi, "Aziz Hoca sadece Savur'a değil, dünyaya mal olmuş bir bilim insanıdır. Şu andaki çalışmalarını da büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Kanser hücrelerinin öldürülmesine ilişkin çok büyük çalışmaları var. Ona güveniyoruz." dedi.

Sancar ailesinin evinin büyük bir konak olduğunu belirten Hamidi, şunları söyledi:

"Aziz Hoca burada doğmuş, büyümüş, üniversiteye hazırlanmış, sınavı burada kazanmış. Eğitimini Savur'da görmüş, Savurspor'da kalecilik yapmış. Aziz Hoca tam bir Savurlu. Savur'un Sürgücü Mahallesi'nde doktorluk yaptıktan sonra ABD'ye gitmeye karar veriyor ve orada bilim hayatına devam ediyor. Burası Güneydoğu'nun, Savur'un ücra bir köşesinde yetişen bir çocuğun dünyadan ödül alabileceğini gösteriyor. Aziz Sancar'ın başarı hikayesi burada yazıldı, burada şekillendi. Burası bence çok şey ifade ediyor."

"Aziz Hoca gurur kaynağımız"

Hamidi, konağın giriş katının da TÜBİTAK Bilim Merkezi'ne dönüştürüleceğini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatarak, çalışmaların tamamlanmasıyla buraya öğrencilere yönelik geziler düzenleneceğini belirtti.

Bilim insanının yaşadığı yeri görecek öğrencilerin onun başarılarından ilham alarak geleceğin yeni Aziz Sancarları olmasını umut ettiklerini ifade eden Hamidi, bu çalışmanın bölgenin turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.

Hamidi, " Aziz Sancar, Nobel ödülünü Anıtkabir'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan etti. Çocuklarımla Anıtkabir'i ziyaret ettiğimizde duygulanmıştık. Aziz Hoca gurur kaynağımız. Onunla gurur duyuyoruz, onu çok seviyoruz. Allah onun yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

"İlçemize güzel bir eser bıraktı"

İlçede esnaflık yapan vatandaşlardan Salih Doğruyol, Aziz Sancar'ın babasının çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Aziz Sancar ilçede doktorluk yaptığı dönemde de vatandaşlara hep iyilikte bulunmuştu. Aziz Sancar her zaman gurur kaynağımız olmuştur, onunla iftihar ediyoruz." dedi.

Cengiz Günay da müzenin ilçeye olan ilgiyi artıracağını ifade ederek, "Turistler daha fazla gelecek, ilçemiz canlanacak. Buraya bu müzeyi kazandıranlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Aziz Sancar hemşehrimizdir. Kendisine çok müteşekkiriz. Allah ona uzun ömürler versin." diye konuştu.

Günay Kavak ise Aziz Sancar ile gurur duyduklarını belirterek, "İlçemize güzel bir eser bıraktı. İftihar ediyoruz onunla. Hemşehrisi olarak duygulandık, çok sevinçliyiz. Onu çok seviyoruz. Sadece biz değil, bütün Türkiye onunla gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Mardinli üniversite öğrencisi Baran Karagöz ise Aziz Sancar'ı rol model aldıklarını ve onun izinden gitmek istediklerini kaydetti.

Malatya'dan üniversite öğrenimi için Mardin'e gelen Gamze Nur Alaş ise Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü kentte eğitim görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Evinin müzeye dönüştürülmesi beni duygulandırdı. Aziz Sancar'ın izinden gidip bilim insanı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA