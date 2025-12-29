Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savunma yapan sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum

Şevval CİNDİR /İSTANBUL, -KÜÇÜKÇEKMECE'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan Cemil Koç, "Cesedi bavula ben koydum. İlker bana yardım etsin diye onu kullandım. Ama onun tüm bunlardan haberi yoktu. Bagajı ben kapattım, bavulu ben koydum. Necmettin'e 'Elimde bir valiz var, gömülmesi lazım' dedim. Bana 'İçinde ne var' dedi. 'Tarihi eser ama kesinlikle içine bakılmayacak' dedim. Gömüp fotosunu ve adresini bana atmasını söyledim. Ancak Necmettin yakalanmış. Polislere yerini söylemiş arabanın anahtarını vermiş. Necmettin ile bu iş karşılığında 400-500 bin lira arası anlaştık" dedi. Duruşma yarın saat 10.00'a erteledi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanıkla, müştekiler Esra ve anne Halime Tokyaz ile çok sayıda basın mensubu, sivil toplum kuruluşu üyesiyle katıldı. Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı. Duruşma başladığı sırada Cemil Koç ile Esra Tokyaz arasında tartışma yaşandı. Salonda Cemil Koç'un, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz duruma tepki gösterdi. Koç'un, "İstediğim yere bakarım" sözleri üzerine, Tokyaz masada bulunan Ayşe Tokyaz'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara attı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.

'CESEDİN BAVULDA TAŞINMASIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK'

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Cemal Arslan savunma yaptı. Arslan savunmasında, "Cesedin bavula konup taşınmasıyla ilgili bir bilgim yok. Esra benim için Ayşe ile Cemil imam nikahı yaptığında şahit olduğumu söylemiş ama bu doğru değil. Cemil bana Ayşe'yi karısı olarak tanıtmıştı. Cemil'in evini Ayşe ile birlikte biz dizdik. Ayşe Tokyaz ve Cemil Koç, beraber İstanbul'da benim yanıma geldiler. Ben Cemil'in ailesini yakından tanırım. Çoğu işinde de yardımcı olurum. Arabası bozulduğunda ben tamir etmiştim. Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da, Cemil'in evine gittik. Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil'e götürdüm. Cemil benden Esra'yı yanından alıp, yurda bırakmamı istedi. Ben de Esra'yı alıp, yurda bırakacaktım, yolda Cemil beni aradı, 'Esra'yı geri getir, ben Ayşe'yi yurda bırakırım' dedi. Esra'da bana, 'yurda gidelim, eşyalarımı alayım' dedi. Biz yurda gittik ve eşyaları aldık. Kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra benden, onu Cemil'in evine götürmemi istedi. Biz de eve giderken, Cemil tekrar aradı, bu sefer bize, 'Benim Kocaeli'nde işim çıktı, ben Esra'nın eşyalarını yurdun önünden alırım' dedi. Esra eve gidip Ayşe'yi almak istedi. Eve gittik Cemil evdeydi, kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra, geri yurda dönmek istedi. Esra ile yolda giderken bana, Cemil ile Ayşe'nin beraber olmasını istemediğini söyledi. Biz yurda vardık, görevliye sorduk, bize Ayşe'nin yurda gelmediğini söylediler. Biz Cemil'in evine geri gittik, evde temizlikçiler vardı, Cemil evde yoktu. Ayşe'ye de ulaşamadık. Bunun üzerine Esra, polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu" dedi.

CEMİL KOÇ'A TEPKİ

Duruşma sırasında Esra Tokyaz, Cemil Koç'a dönerek "Bana bak gül. Yüzüme bak. Ben kimim? Ayşe mi, Esra mı? Ben kimim" diyerek su şişesi atmaya çalıştı. Koç ise, "O bu kadar konuşuyorsa ben de konuşurum" diyerek tepki gösterdi. Duruşmaya katılanlardan bir kişi ise, "Sen sus" diyerek Koç'a tepki gösterdi.

'AYŞE'Yİ BEN ÖLDÜRMEDİM KANITLARIM İLE BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIM'

Cemil Koç savunmasında, "Şu an işsizim normalde yazılım ile uğraşıyorum aylık 60 - 80 bin lira arası gelirim var. Sabıka kaydım var. Bana dava dosyası gönderildi ama evrak olarak gönderilemedi o yüzden inceleyemedim. Savunmamı dosya bana gönderildikten sonra yapacağım. Olay anıyla ilgili konuşmayacağım. Ayşe'yi ben öldürmedim kanıtlarım ile birlikte açıklayacağım. Kendi savunmamı dosyayı inceledikten sonra yapacağım ama mesela İlker suçsuz. Cemal Arslan suçsuz gariban köylüdür. Zaten köylü de efendinin milletidir. Diğer tutuklu sanık Uğur abi kötü bir şey olduğunu anladı gitti ben ona kızdığım için suç attım ama o da suçsuz. Onun dışındaki kişileri tanımam bile" dedi.

'NECMETTİN'E ELİMDE BİR VALİZ VAR GÖMÜLMESİ LAZIM DEDİM'

Koç, "Vefat sonrası Uğur abiyi aradım, sağ olsun geldi. Bavul kapalı içi doluydu. Cesedi bavula ben koydum. Uğur abi bunu görmedi. Olay sonrası Uğur abinin dükkanına gittik ev aranıyormuş telefon geldi. Ben panik yaptım. Uğur abi bir şeyler olduğunu anladı, kaçtı. Ben ona kızdığım için ilk ifademi öyle verdim. İlker bana yardım etsin diye onu kullandım. Ama onun tüm bunlardan haberi yoktu. Bagajı ben kapattım, bavulu ben koydum. Öğlene doğru temizlikçi abla aradı 'Oğlum sen ne yaptın' dedi. Panik oldum, Uğur abi de anladı. Ne işler karıştırdığımı sordu. Beni bir yere bırak, sonra gidersin dedim. Yanıma İlker'i çağırdım amacım arabayı almaktı. Ama İlker'e böyle demedim. Çocuğun tek suçu bana cevap vermiş olmak. Uğur abiyi aramamın sebebi ise kendisi daha önce başını derde sokmuştu. O yüzden onu aramak aklıma geldi. Beni kurtarır sandım. Ben alttan kendisini yokladım, pas vermedi ben de anlatmadım. Sonra Uğur abi bir şeyler sezince kaçtı ama arabada benim eşyalarım vardı. Daha sonra ben meyhaneye gittim. Tutuklu sanık Necmettin ile karşılaştım. Necmettin'e "Elimde bir valiz var, gömülmesi lazım" dedim. Bana "İçinde ne var" dedi. "Tarihi eser ama kesinlikle içine bakılmayacak" dedim. Gömüp fotosunu ve adresini bana atmasını söyledim. Ancak Necmettin yakalanmış. Polislere yerini söylemiş arabanın anahtarını vermiş. Necmettin ile bu iş karşılığında 400 500 bin lira arası anlaştık. Ayrıca Ayşe ile bir tanışma platformu üzerinden tanıştık. Zina yapmamak için imam nikahı kıydım ama şahit Cemal Arslan değildi" dedi.

ESRA TOKYAZ'A KÜFÜR ETTİ

Cemil Koç savunması sırasında Esra Tokyaz, "İftira atmayı bırak çapsız" dedi. Bunun üzerine Cemil Koç müşteki Esra Tokyaz'a küfür etti. Ardından duruşmada gerginlik çıktı ve Cemil Koç, duruşmadan çıkarıldı.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

KARDEŞİMİN ADALETİ İÇİN BURADAYIM

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Tokyaz, "Bugün ben kardeşimin adaleti için burada değildim bugün Ayşe kendi hakkını ve adaletini almak için buradaydı. Zaten bir bedenim kalmıştı savunmak için geç kalınmış bir adalete de adalet denirse… Hakkımı almak için buradaydı. Cemil Koç'u gördüm içeride yargılanan kişileri gördüm. Aslında içerideki hepsi benim katilim. Diyarbakır'daki tekrar dile getirmek istiyorum çünkü emin değiliz. Yardım edenler benim katilim. Görmezden gelenler benim katilim. Hatırlatmak gerekirse ki bence artık hatırlatmak gerekir. Çünkü bu ülkede bu sistemde her gün benzer olaylardan kadınlar, çocuklar, hayvanlar ormanlar yanarken katledilirken bence hatırlatmak gerekir bir kez daha. Ben Ayşe Tokyaz, 13 Temmuz'da bir valiz içinde bulundum. Bugün tekrar katilimle karşılaştım. Ayşe olarak hesap sordum karşıma geçti bana küfür de etti. Üstüme yürüdü, iftiralar da attı ama zaten belirli bir kitle var ilk baştan beri. Doğruları yanlış diye kodlayan. Bu kitleyi biz hiçbir zaman değiştiremeyiz. Benim burada iki kelimem hiçbir şeyi değiştirmez. O yüzden ben kendimi biliyorum ben kardeşimin bu dünyadaki sesiyim nefesiyim onu savunmak için buradayım. Sonuna kadar buradayım. Sonuna kadar istediği kadar karşımda gülebilir, iftira atabilir, tehdit edebilir. Herkesin içinde ama umurumda değil. Ben zaten kaybedebileceğim her şeyi kaybettim. Bundan sonra kendimi de kaybetsem hiçbir anlam ifade etmez. Ki bana bir şey olursa bu saatten sonra beni savunacak bir sürü kadın var. Artık beni tanıyan birçok kadın var o zaman da Esra için adalet diye herkes gelir burada adliyenin önünde seslenirler o yüzden içim çok rahat" dedi.

KADEM AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatı Sinem Ermiş, 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz için adalet talep etmek üzere bulunduklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "Ayşe Tokyaz'ın işkence edilmiş cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulundu. Yapılan soruşturma, Ayşe'nin meslekten ihraç edilmiş polis Cemil Koç tarafından planlı biçimde, eziyet edilerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Bu cinayet, kadına yönelik şiddetin ulaştığı vahşeti tüm çıplaklığıyla göstermektedir. Bugün görülen bu dava, yalnızca Ayşe Tokyaz'ın davası değildir. Bu dava, kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır. Kadınlar, tehdit edilerek, baskı altına alınarak, özgürlükleri gasp edilerek susturulamaz. Kadına yönelik şiddet münferit değildir. Cezasız bırakıldıkça büyüyen, yeni suçlara zemin hazırlayan ağır bir toplumsal sorundur. Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Failin ve bu suça iştirak eden herkesin, hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz. Çünkü kadınlar için adalet, toplum için güvendir."