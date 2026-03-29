Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Kayseri’de yılın ilk flamingo kafilesi Erciyes Dağı eteklerinde görüntülendi. Karlı zirveyle birlikte ortaya çıkan manzara, doğaseverleri hayran bıraktı.

VALİ ÇİÇEK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flamingoların oluşturduğu görsel şöleni kamuoyuyla paylaştı. Erciyes’in beyaz örtüsüyle pembe flamingo sürüsünün oluşturduğu kontrast, dikkat çekici kareler ortaya çıkardı.

“KAYSERİ DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Vali Çiçek, paylaşımında doğanın sunduğu bu eşsiz manzaraya dikkat çekerek, Kayseri’nin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğal güzellikleriyle de öne çıktığını vurguladı.

DOĞASEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Baharın habercisi olarak bilinen flamingoların bölgeye gelişi, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.