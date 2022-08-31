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Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki iki deprem bölgede yaşayan vatandaşları büyük paniğe sevk etti. İzmir ve Muğla'da da hissedilen sarsıntı anında çok sayıda kişi evlerini boşaltarak, sokaklara döküldü.

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12.56 itibarıyla 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

4.7 büyüklüğündeki depremden 15 dakika sonra bölge bu kez 5.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltan çok sayıda vatandaş, sokaklara döküldü. İşte bölgeden gelen son görüntüler;

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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