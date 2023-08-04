Ayasofya Cami Baş İmamı Ay, Devlet Korumasındaki Çocukların Gönderildiği Nur Cemaatine Bağlı 'Mutlu Yuva'lı Çıktı

Devlet korumasındaki çocukların refakatçisi olmadan gönderildiği Nur Cemaati’ne bağlı Mutlu Yuva Derneği’nin yöneticileri arasında eski AKP Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve merkez valisi Abdülkadir Yazıcı’nın yanı sıra Ayasofya Cami baş imamı Mehmet Emin Ay'ın da olduğu ortaya çıktı. Ay Bursa Mutlu Yuva Derneği Başkanlığı yaparken, Ayasofya Cami baş imamlığına atanmış. Devlet korumasındaki çocukların gönderildiği kendisine ait kampla gündeme gelen Mutlu Yuva Derneği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ve Aile Bakanlığı’nın düzenlediği etkinliklere katılırken, Başakşehir, Fatih, Ümraniye belediyeleri ile ortak projeler de gerçekleştirirmiş. Dernek, Aile Bakanlığı’nın düzenlediği 1. Çocuk Şurası’na da katılmış.

TAMER ARDA ERŞİN

Devlet korumasındaki çocukların refakatçisi olmadan gönderildiği Nur Cemaati'ne bağlı Mutlu Yuva Derneği'nin yöneticileri arasında eski AKP Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve merkez valisi Abdülkadir Yazıcı'nın yanı sıra Ayasofya Cami baş imamı Mehmet Emin Ay'ın da olduğu ortaya çıktı. Ay Bursa Mutlu Yuva Derneği Başkanlığı yaparken, Ayasofya Cami baş imamlığına atanmış. Devlet korumasındaki çocukların gönderildiği kendisine ait kampla gündeme gelen Mutlu Yuva Derneği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ve Aile Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklere katılırken, Başakşehir, Fatih, Ümraniye belediyeleri ile ortak projeler de gerçekleştirirmiş. Dernek, Aile Bakanlığı'nın düzenlediği 1. Çocuk Şurası'na da katılmış.

İstanbul'da devlet korumasındaki çocukların, refakatçisi olmadan Nur Cemaati'ne bağlı Mutlu Yuva Derneği'ne gönderildiğinin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutlu Yuva Derneği ile 5 Eylül 2019 yılında imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Mutlu Yuva Derneğinin 23.06.2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır" denildi. Bakanlık açıklamasında 'çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine de yer verildi.

ESKİ AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ VE MERKEZ VALİSİ DERNEK YÖNETİMİNDE

Öte yandan çocukların gönderildiği Mutlu Yuva Derneği Başkanlığını eski AKP Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt yaparken, başkan yardımcılığını ise eski merkez valisi Abdülkadir Yazıcı yürütüyor.

Merkez valisi Abdülkadir Yazıcı, "Derneğin Başkan Yardımcısı" olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin konu alındığı foruma katıldı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bu foruma derneği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un davet ettiği açıklandı. Söz konusu paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mutlu Yuva Derneği olarak ilk andan bugüne yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Afet yönetiminde hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularının masaya yatırıldığı afet iletişim forumuna Dernek Başkan Yardımcımız Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı Bey ile katıldık, bu verimli programı organize eden ve sivil toplum kuruluşlarını davet eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Sayın Fahreddin Altun'a teşekkür ederiz."

AYASOFYA BAŞ İMAMI DA 'MUTLU YUVA'DAN

Ayasofya Cami baş imamı olarak atanan Mehmet Emin Ay'ın da dernek yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı. Ay, Bursa Mutlu Yuva Derneği başkanlığı yaptı. Ay daha sonra Ayasofya Cami baş imamlığına atandı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu atama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu mesajla teşekkür edildi:

"Bursa Mutlu Yuva Derneği Başkanımız Muhterem Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamızın Ayasofya-İ Kebir Cami-İ Şerifi'nin baş imamlığına atanmasını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. İstanbul'un Fethiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan aziz, şanlı ecdadımızın bu kutsal emaneti 24 Temmuz 2021 de tekrar asli hüviyetine kavuşturuldu. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'a ve diğer yetkililere şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca bu kutsal emanete hizmet etmek üzere İlahiyatcı Öğretim Üyesi, iki dönem Bursa müftüsü olarak da görev yapmış olan ve Bursa Mutlu Yuva Derneğimizin Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin AY hocamızı bu göreve tensip buyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

"BELEDİYELERLE ORTAK ÇALIŞMA"

Dernek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ve Aile Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklere katılırken, Başakşehir, Fatih, Ümraniye belediyeleri ile ortak projeler gerçekleştirdi. Dernek, Aile Bakanlığı dışında Başakşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi ile de ortak projeler de gerçekleştirdi. Başakşehir Belediyesi ile dernek, çocukları Edirne'nin Enez ilçesinde yaz kampına götürdü. Kampa götürülen çocukların giydiği tişörtlerde "Başakşehir Belediyesi'nin adı yazmasına karşın dernek bu etkinliğin derneğin olduğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Bu kampa ilişkin derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

"Başakşehir Belediyesi Enez gençlik kampındaydık, bu güzel kampı çocuklarımıza sağlayan Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

ESKİ AİLE BAKANI YANIK İLE FOTOĞRAF

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık döneminde düzenlenen 1. Çocuk Şurası'na derneğin Başkanı Muzaffer Gülyurt da katılırken, Bakan Yanık ile beraber çekilen fotoğraflar da derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.