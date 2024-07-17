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Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi

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Bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişkin videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, tecrübeli siyasetçinin ardından avukatlarından da açıklama geldi. Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının ulusal kriminal büro tarafından teyit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada "Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Mustafa Sarıgül Milletvekili Erzincan Güncel Haberler

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