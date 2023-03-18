Avukat İbrahim Eyyüpoğlu aday adaylığı için istifa etti

Şanlıurfa Haliliye AK Parti İlçe Başkanı Avukat İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eyyüpoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak.

Seçimlere sayılı günler kala partilerin ve adayların seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Partilerde seçim hazırlıklarının yanı sıra milletvekili aday adaylığı için de çalışmalar yürütülüyor. Son olarak Şanlıurfa Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı olarak görev yapan İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Ak Parti'den milletvekili adayı olmak istediğini açıklayan Eyyüpoğlu çalışmalara başladığını ifade etti.

Görev aldığı günden bu yana mahalle mahalle gezerek halkın sorunlarına çözüm üretmek için çalışan Eyyüpoğlu bu süreçte halkın teveccühünü ve güvenini kazandı.

AVUKAT İBRAHİM EYYÜPOĞLU KİMDİR?

İbrahim Eyyüpoğlu, 1986 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Ankara Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine adım atan Eyyüpoğlu, 2013 yılından bu yana Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

AK Parti'de siyasi hayatına başlayan Eyyüpoğlu, 2018 yılında Ak Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi devamında Haliliye İlçe Koordinatörü olarak görev aldı.

2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığına başvuran Eyyüpoğlu, siyasi ve mesleki kariyeriyle Şanlıurfa'da tanınan ve sevilen bir isimdir.