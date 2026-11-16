Avrupa, Beş Göz verisinin yüzde 85'i ABD kaynaklıyken istihbaratını güçlendiriyor

İngiltere'deki Hull Üniversitesinin İşletme Fakültesi Dekanı ve İstihbarat ve Ulusal Güvenlik alanında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Dover, ABD'nin yükümlülüklerini azaltma çabasıyla Avrupa'da oluşan istihbarat açığını kaleme aldı.

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Ukrayna ile ABD istihbarat paylaşımının durdurulduğuna dair raporlar ve Rus altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle yaşanan diplomatik anlaşmazlıklar, Avrupalı yetkililerin ABD güvenlik şemsiyesi altında artan bir belirsizlik ortamıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. İkili arasında temel istihbarat yetenekleri ve terörle mücadelede işbirliği aktif kalırken özellikle Rusya söz konusu olduğunda Washington'ın desteği giderek daha ticari bir hal alıyor ve siyasallaşıyor. Bu koşullu garanti atmosferi, Avrupalı hükümetlerin planlama kapasitelerini son derece zorlaştırıyor ve "Avrupa'nın hedefi bir orta güç olmak mı yoksa ABD ile Çin'in ortasında sıkışıp kalmak mı?" sorusunu gündeme getiriyor.

İstihbaratta küresel değişim

Avrupa istihbarat servisleri, dünyayı etkisi altına alan üç yeni sınamayla karşı karşıya. Bunlardan ilki istihbarat yöntemlerindeki değişimdir. Öncesinde istihbarat faaliyetleri genellikle sürprizlerden kaçınmak ve sırlara erişim sağlamakla ilgiliydi. Şimdi ise devletler, örgütler ve motive olmuş bireyler de dahil olmak üzere düşman kategorisindeki çok çeşitli aktörün sahadaki casusluk faaliyetlerini ve tehditleri engellemek de bu kapsama giriyor. İngiltere'nin MI6'sı artık daha iddialı bir duruş sergilediğini kamuoyuna açıkladı. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da benzer taahhütlerde bulunarak teknik bilgi toplamayı "istihbarat diplomasisi" ile birleştirdi. MİT için bu, Gazze ateşkes görüşmelerinde arabulucu olmayı da içeriyor ve istihbarat teşkilatlarının nasıl daha etkili hale geldiğini gösteriyor.

İkinci olarak güvenlik alanındaki yenilikler, devletlerin tekelinden çıkıp ticari tedarikçilere doğru kayıyor. Uydu görüntüleri, veri analizi ve yapay zekaya erişim, eskiden sadece etkili istihbarat güçlerinin elindeydi ancak yenilik, artık daha çok özel sektörün elinde ve özellikle Silikon Vadisi'nde gerçekleşiyor. Yeniliğin bu şekilde özel sektörün elinde toplanması, orta güçlerin üst düzey yeteneklere erişim imkanını artırırken aynı zamanda siyasi etkilere açık olan ABD ticari tedarik zincirlerine aşırı bağımlılık sorununu da beraberinde getiriyor.

Son olarak, ittifaklardan durumsal koalisyonlara doğru bir geçiş yaşanıyor. İstihbarat ve varlık paylaşımı, giderek daha fazla vaka bazlı gerçekleştiriliyor. ABD'de Donald Trump hükümeti, bunu yapan ilk yönetim değil ancak önceki dönemlere kıyasla çok daha ısrarcı bir tutum sergileniyor. Amerika'nın müttefikleri ise ABD'ye hangi konularda güvenebileceklerini yeniden değerlendiriyor.

Soğuk Savaş kalıntıları

Avrupa'nın istihbarat altyapısı hala ABD'ye bağımlı durumda. Kıta Avrupası, Beş Göz (Five Eyes) istihbarat ortaklığının asli üyeleri arasında bulunmasa da ortaklık, birçok Avrupa istihbarat teşkilatıyla bağlarını koruyor. Beş Göz'e ulaşan istihbaratın tahminen yüzde 85'inin ABD kökenli olması, Avrupalı güçlerin bu dengeyi düzeltmek adına çabalarını ciddi oranda artırmaları gerektiğini gösteriyor. Avrupa'nın kendi füze erken uyarı uyduları bulunmuyor ve büyük ölçüde Amerikan bulut bilişim ve yazılım platformlarına, özellikle de ABD Başkanı'nın ülke dışında kullanılmasını engelleyebileceğini göstermeye hevesli olduğu yeni nesil yapay zeka modellerine bağımlı durumda.

Yapay Genel Zeka (AGI) yarışı ise daha çok ABD ile Çin arasında gerçekleşiyor. Yapay zekanın toplumsal kontrol potansiyeli, üretimdeki artışa ve askeri uygulamalara katkısı, bu alana varoluşsal boyut kazandırdı. Bu yarışta Avrupa'nın yeni nesil modellerle ciddi anlamda rekabet edebilecek sermayeyi üretip kullanamaması ve iki süper yapay zeka gücünün arasında kalması bir hataydı.

Bu yazı yazıldığı sırada Avrupa Birliği (AB) kurumları, çoğunlukla istihbarat analiz yeteneklerini geliştiriyor ancak Finlandiya merkezli uzay ve uydu teknolojileri şirketi ICEYE gibi Avrupa uzay yetenekleri hariç (ki bunların konuşlandırılması için de ABD roketlerine ihtiyaç duyulmaktadır) istihbarat toplama konusunda bir ilerleme kaydedilmiyor. Avrupa Komisyonu bünyesinde 1 Eylül'de Güvenlik Koleji Sekreterliği kuruldu ancak istihbarat toplama faaliyetleri şu an için AB antlaşmaları uyarınca ulusal yetki alanında kalıyor. Bir AB istihbarat servisi kurulması önerisinde bulunan eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, istihbarat toplamanın üye devletler arasında daha fazla müzakere gerektireceğini kabul ediyor.

B planı geliştirme

Avrupa ülkelerinin değişime ilk tepkisi, Amerikalıları örnek almak ve Washington ile bilgi paylaşımında daha temkinli olmak oldu. Hollanda istihbarat teşkilatları (AIVD ve MIVD), Ekim 2025'te ABD'den bilgi almadan da bazen değerlendirme yaptıklarını kabul etti. Hollandalılar, ayrıca İngiliz, Alman, İskandinav, Fransız ve Polonya servisleriyle istihbarat paylaşımında keskin bir artış olduğunu da belirtti. Aralık 2025'te Danimarka askeri istihbarat servisi, ABD'nin müttefiklerine karşı askeri güç kullanmayı düşündüğünü yazmıştı. Haftalar içinde Trump'ın Grönland'a yönelik tehditleri, Danimarka'nın bu değerlendirmesini doğrular nitelikteydi.

ABD'nin Avrupa'ya yönelik tutumu oldukça değişti. Pentagon, Mayıs 2026'da Almanya'daki asker sayısında 5 bin kişilik azaltmaya gidileceğini duyurdu, ayrıca yürütülen durum değerlendirmesi sonucunda, Avrupa'da bulunan yaklaşık 80 bin ABD personelinden 25 bin ila 40 bininin daha geri çekilmesi tavsiye edildi. Buna karşılık ABD, Polonya'da yeni ve kalıcı bir üs kurulması için müzakereler yürütüyor. Dolayısıyla işbirliği seçici bir nitelik kazanıyor; ABD, müttefiklerini hem ödüllendiriyor hem de cezalandırıyor. Avrupalı ??devletler ise buna yanıt olarak geleneksel Amerikan güvencesine dayalı sistemin altında Avrupa'ya özgü güvenlik katmanları oluşturma yoluna gidiyor.

Avrupalı ??istihbarat teşkilatları giderek daha fazla saldırı operasyonlarına yöneliyor. Alman hükümeti, 12 Ağustos'ta dış istihbarat servisi BND'ye Almanya'ya yönelik bir saldırı sırasında yabancı bilişim sistemlerine sızma ve bu sistemleri devre dışı bırakma yetkisi tanıyan, ayrıca iç istihbarat servisi BfV'ye de ilk kez operasyonel yetkiler veren planları onayladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman istihbarat ve güvenlik servislerinin bu tür faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı. Söz konusu yetkilerin yeniden gündeme alınması ise siyasi ve anayasal sorunları beraberinde getiriyor.

Alman hükümetinin attığı adımlar, kundaklama, sabotaj, savunma yetkililerine yönelik tehditler, siber saldırılar, havaalanları üzerinde uçurulan insansız hava araçları ve deniz altındaki kablolara verilen zararları içeren, Rusya'nın "eşik altı" savaş kampanyasına bir yanıt niteliği taşıyor. ABD Kongre Araştırma Servisi, Avrupa'daki Rus hibrit saldırılarının 2023 ile 2024 yılları arasında dört katına çıktığını belirtiyor. Avrupa'nın, demokratik güvencelerini korumaya devam ederken giderek artan bu riske nasıl yanıt vereceği ise hala merak konusu.

Türkiye'nin denge arayışına katkısı

Türkiye, uzun süredir hem doğusunda hem de batısında koşullara dayalı ilişkiler yürütüyor. Bu durum ABD ile ilişkisinde benzer dinamiklerle karşılaşan Avrupa için değerli bir tecrübe sunuyor. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna ev sahipliği yapan, Karadeniz'e erişimi kontrol eden ve Kürecik radar üssünün konuşlandığı Türkiye, kritik erken uyarı kapasitesi ile stratejik askeri derinlik sağlıyor.

Ankara, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken Moskova ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini de sürdürüyor. Türkiye'nin, AB güvenlik diyaloglarına ve 150 milyar avro değerindeki SAFE aracı gibi savunma girişimlerine dahil edilmesi, Avrupa'nın genel güvenlik duruşunu önemli ölçüde güçlendirecektir.

Reformun itici gücü olarak korku

Avrupa'da istihbarat ve güvenlik alanındaki dönüşüm dengesiz bir düzlemde devam ediyor çünkü reformu tetikleyecek endişe kıtanın her yerinde eşit seviyede hissedilmiyor. Rusya ile problemli geçmişleri nedeniyle Polonya, Baltık ülkeleri ve İskandinav ülkeleri için Rusya tehdidi aciliyet arz ediyor. Bu ülkeler, azami şekilde istihbarat, uyarı ve varlık paylaşımı yapıyor ve diğer Avrupa ülkelerini de aynı şekilde paylaşımcı olmaya zorluyor. Der Spiegel, Polonya'yı Rus sabotajı için bir deneme alanı olarak nitelendirirken Rusya'nın NATO topraklarına yapacağı herhangi bir müdahalenin buradan başlayacağını belirtmişti. Almanya ise havaalanlarında sabotaj girişimleriyle ve savunma liderlerine yönelik tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Danimarka, Baltık'ta Rusya ve Arktik'te Amerika ile ilgili karmaşık bir endişe taşıyor. Britanya ise arada kalmış durumda: Bir yandan Beş Göz istihbarat ortaklığı içerisinde Avrupa'ya daha fazla yönelirken diğer yandan İran Savaşı'ndan dolayı baskı altında ve ABD bombardıman uçaklarının RAF Fairford Üssü'nden çekilmesi dikkatini dağıtıyor.

Güney Avrupa, daha önce bu denli bir sabotaj dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştı. Bu nedenle bölge halkları büyük ölçüde Ukrayna'yı desteklese de çoğu Rusya'yı yakın bir tehdit olarak görmüyor. Eylül ayında CIA raporları gemilerden fırlatılan Rus menşeli insansız hava araçlarının (İHA) İspanya, Fransa ve İtalya'yı hedef aldığını belirttiğinde İtalya Savunma Bakanı, bu uyarıyı asılsız olarak nitelendirmişti. Güney Avrupa ülkeleri, Libya, göç ve Orta Doğu konularına daha fazla odaklanmış durumda.

Halen bir Avrupa CIA'i yok

Avrupa, kendi birleşik ordusunu, güvenlik ve istihbarat mekanizmasını oluşturmayı başaramadı. Avrupa'nın inşa etmekte olduğu yapı, hala operasyonel odaklı ve Brüksel merkezli resmi süreçlerden ziyade güvene dayalı koalisyonlarla birbirine bağlı ulusal servisler ağından ibaret. Koalisyon, artık onlara güvenemeyeceğini bilmesine rağmen hala büyük ölçüde ABD hükümetinin ve ABD özel sektörünün sağladığı imkanlara bağımlı durumda.

Amerikan istihbarat ve güvenlik güvenceleri ortadan kalkmıyor ancak giderek daha fazla şarta bağlanıyor. Avrupa'nın buna verdiği daha operasyonel olma, daha geniş bir ağa entegre olma ve aynı zamanda bağımlı kalmaya devam etme şeklindeki yanıtı, kıtanın önümüzdeki on yıl içindeki güvenliğini biçimlendirecek.

Bağımsız kabiliyetler oluşturmaya yönelik ortak bir irade geliştirme yolunda atılacak her adım, tek bir süper güce olan bağımlılığı ve bu durumun getirdiği riskleri azaltacaktır. Söz konusu kabiliyetlerin geliştirilmesi, siyasi bir uyum ve daha fazla yatırım gerektirecek olsa da asıl mesele şudur: Eğer Rusya, Kıta Avrupası'nda çok daha yıkıcı bir tutum sergilemeye başlarsa harekete geçmek için artık çok geç kalınmış olabilir.

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Not: Bu yazı AA Brifing dergisinin kasım sayısında yayımlanmıştır.

Kaynak: AA