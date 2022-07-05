Alev kapanından mucize kurtuluş! 97 yaşındaki kadının sedyedeki hareketi görenleri üzdü İstanbul Avcılar'da bir evin mutfak bölümünde meydana gelen yangın, kısa süre içerisinde büyüdü. O sırada evde olan 97 yaşındaki kadın, yan odaya geçerek kapıyı üzerine kapattı. İtfaiye erlerinin kapıyı kırarak kurtardığı kadının, sedyede giderken itfaiyenin elini bir an olsun bile bırakmaması ise görenleri üzdü. Dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Taksi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye araçları sokağın başına park edilen araç nedeniyle dönemedi. Ekipler, kaldırımlara park yapılmaması için konulan beton bariyeri kırarak yola devam edebildi. İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki Türkan Eren'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı. İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı. Yaşlı kadının, sedyeyle indirilirken kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü. KIZI EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞ Evden ekmek almak üzere ayrıldığını belirten kızı Fisun Eren (67) gelince yangını öğrendi. Söndürme çalışmaları devam ederken eve girmek isteyen Fisun Eren'e ekipler izin vermedi. Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde sadece bir odanın yangından etkilenmediği, tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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