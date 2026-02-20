ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Dijitalleşme ve Dönüşüm Yatırımlarını Destekleyecek Teşvik Mekanizmaları Güçlendirilmeli"

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada yıllık milyarlarca dolarlık ekonomik hacim üreten kağıt ve baskı sektörünün dijitalleşme ile zorunlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Bu süreçte, firmalarımızın dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyecek teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi, içeride üretilebilecek hammaddelerin yeterli ve kaliteli şekilde üretilmesinin sağlanması, emek yoğun yapıya sahip basım işlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli teknisyen ve operatör açığının kapatılması çok önemli" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi ve Ankara Matbaacılar Odası'nın da katılımıyla, ATO Duatepe Salonu'nda müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Nitelikli işgücü ihtiyacı, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreci, hammaddeye erişim, artan üretim maliyetleri ve ihracat potansiyeli başta olmak üzere sektörün gündemindeki konuların ele alındığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Matbaacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gürbüz katıldı. Toplantıda ayrıca ATO 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Karabulut, Başkan Yardımcısı Gökhan Turan, Meclis Üyeleri Caner Vural, Atilla Karakaya, Paşa Sarman, Komite Üyeleri Bayram Bakır, Mehmet Haskaraman ve ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ile ASO 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi üyeleri ve Ankara Matbaacılar Odası üyeleri de yer aldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, kağıt ve baskı sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, "Kağıt ve baskı sektörü, eğitimin, ticaretin, gıdanın, reklam ve tanıtımın, lojistiğin temel taşı niteliğinde. Ülke genelinde sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin işletme, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Sektör; ambalaj, karton, oluklu mukavva ve baskılı ürünler başta olmak üzere, dünyada yıllık milyarlarca dolarlık bir ekonomik hacim üretiyor" dedi.

"Önümüzde önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor"

Son yıllardaki dijitalleşme sürecinin gazete, dergi ve kitap baskılarını azalttığına, buna karşın e-ticaretin büyümesiyle ambalaj talebinin arttığına dikkat çeken Baran, "E-ticaretin büyümesi, ambalajlı ürün talebinin artması, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerinin önem kazanması sektörü bir yandan büyütürken, bir yandan da dönüştürmeye başladı" diye konuştu. Sektörün ihracata sağladığı katkıya da değinen Baran, "Kağıt ve baskı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, yüksek katma değerli üretimleriyle yalnızca iç pazara değil, ihracata da katkı sağlıyor. ABD, Almanya, Çin, Fransa, Kanada gibi ülkeler en fazla basım sanayi ürünü ithal eden ülkeler olarak dünyada öne çıkıyor. Türkiye'nin bu alandaki ihracatı henüz sınırlı olmakla birlikte, önümüzde önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kağıt ve baskı işleri sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çeken Baran, hammaddeye erişimde dışa bağımlılık, enerji başta olmak üzere artan üretim maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri ve nitelikli iş gücü ihtiyacının sektörün temel sorun alanları arasında yer aldığını kaydetti. Sektörün ilerleyebilmesi için bazı önceliklere odaklanılması gerektiğinin altını çizen Baran, "Bu kapsamda, firmalarımızın dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyecek teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi, içeride üretilebilecek hammaddelerin yeterli ve kaliteli şekilde üretilmesinin sağlanması, emek yoğun yapıya sahip basım işlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli teknisyen ve operatör açığının kapatılması, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımın kolaylaştırılması ve sektörün küresel gelişmeleri yakından takip edebilmesinin sağlanması, Ankara'da hammaddeye erişimi kolaylaştıracak bölgesel depolama ve lojistik çözümlerin geliştirilmesi ve kümelenme modellerinin hayata geçirilmesi, kayıt dışılıkla ve korsanla mücadele, vergi uygulamaları ve işletmelerimizin güç birliği yaparak ölçek büyütmeleri gibi başlıklar da sektörümüzün gündeminde önemini koruyor" diye konuştu.

"Basım sanayiinde 60 bin civarında istihdam söz konusu"

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ise kağıt ve ambalaj ekosisteminin imalat sanayinin sessiz ama güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu belirterek, "2024 yılı verilerine göre kağıt ve kağıt ürünleri imalat sanayiinde 3 bin 681 girişim faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2025 yılı itibarıyla kağıt hamuru ve bazlı ürün ihracatımız 3,4 milyar dolar düzeyinde. Basım sanayiinde ise 12 binin üzerinde girişim ve 60 bin civarında istihdam söz konusu" dedi.

Sektörün 300 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiğini vurgulayan Ardıç, Ankara'nın savunma, havacılık, makine, medikal ve elektronik gibi alanlarda güçlenen sanayi kimliğinin arkasında ambalaj ve basım kapasitesinin görünmeyen ama vazgeçilmez bir tamamlayıcı rol üstlendiğini belirtti. Ardıç, "Savunmadan medikale, eğitimden e-ticarete kadar pek çok alanda sertifikasyon, izlenebilirlik, ambalaj standardı ve güvenlikli basım süreçleri bu ekosistemin omurgasını oluşturuyor. Bu ekosistem yalnızca iç pazara çalışmıyor dış destinasyonlarla rekabet ediyor ve net döviz kazandırıyor. Enerji maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki oynaklık ve finansmana erişim güçlükleri rekabet gücünü doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı. Yeşil dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Ardıç, enerji verimliliği, geri dönüşüm altyapısı ve modernizasyon yatırımlarına erişilebilir finansman sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti.

Güç birliği modellerinin geliştirilmesi öne çıktı

Toplantıda Ankara Ticaret Odası (ATO) 10 No'lu Basın-Yayın, Ankara Sanayi Odası (ASO) 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komiteleri ile Ankara Matbaacılar Odası üyeleri de toplantıda sektörel sorunları ile görüş ve önerilerini aktardı. Toplantıda, Başkent'in matbaa sektörünün bulunduğu Kazım Karabekir bölgesinde işletmelerin, kentsel dönüşüm nedeniyle taşınma baskısı altında bulundukları ancak, ağır sanayi niteliği taşıyan matbaa makinelerinin taşınma maliyetinin yüksekliği nedeniyle sıkıntı yaşadıkları belirtildi. Nitelikli iş gücü temininde yaşanan zorlukların da gündeme geldiği toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okul-sanayi iş birliğinin artırılması ve sektörde ölçek ekonomisini destekleyecek kümelenme ve güç birliği modellerinin geliştirilmesi başlıkları öne çıktı.

