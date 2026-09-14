Atlı jandarma timi, tarihi miras için devriyede

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde görev yapan atlı jandarma timi, ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artırırken, tarihi ve doğal alanların korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyor. Atlı timlerin araçların ulaşamadığı bölgelerde etkin devriye yaptığını belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Atlı jandarma timlerimiz tarihi ve doğal sit alanlarının korunmasında önemli görev üstlenmektedir. Ziyaretçileri tarihi eserlerin korunması konusunda bilgilendirerek kültürel ve doğal mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Phaselis Antik Kenti'nde ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması, tarihi ve doğal alanların korunması amacıyla görev yapıyor. 2020 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren tim, turizm sezonunda ziyaretçi yoğunluğunun artmasıyla devriye faaliyetlerini sıklaştırıyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Kuruluşumuzdan itibaren Phaselis Antik Kenti gibi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla önleyici kolluk görevi icra ediyoruz" dedi. Turizm sezonunda ziyaretçi sayısının artmasıyla güvenlik tedbirlerini artırdıklarını belirten Polat, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret saatlerinde devriye faaliyetlerini daha sık gerçekleştirdiklerini söyledi. Atlı jandarma timinin özellikle çocukların ilgisini çektiğini belirten Polat, "Vatandaşlarımızın ve yabancı turistlerin, özellikle çocukların büyük ilgisini çekmektedir. Bu ilgi halk ile iletişimimizi güçlendirirken, jandarma teşkilatımıza güveni bir hayli arttırmaktadır" diye konuştu.

34 HAFTALIK EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Atlı jandarma personelinin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan subay ve astsubaylar arasından seçildiğini belirten Polat, seçilen personelin 34 hafta süren temel binicilik eğitimine tabi tutulduğunu söyledi. Bu süreçte personele binicilik eğitimi, at bakımı, atlı devriye usulleri ve kalabalık alanlarda görev yapma gibi eğitimler verildiğini aktaran Polat, eğitimler sonunda personelin atıyla uyum içerisinde görev yapabilecek seviyeye geldiğini kaydetti. Timde görev alan atların da özel olarak seçildiğini ve uzun eğitimlerden geçirildiğini belirten Polat, atların kalabalık ortamlara, yüksek seslere ve farklı çevre koşullarına duyarsız hale getirildiğini söyledi. Atların günlük bakımlarının düzenli yapıldığını belirten Polat, beslenme ve sağlık kontrollerinin veteriner hekim gözetiminde takip edildiğini ifade etti.

'FIRTINA' VE 'GÖKÇEN' DEVRİYEDE

Tarihi ve doğal sit alanlarının korunması konusunda ziyaretçileri bilgilendirdiklerini aktaran Polat, "Atlı Jandarma timlerimiz tarihi ve doğal sit alanlarının korunmasında önemli görev üstlenmektedir. Araçların ulaşamadığı bu bölgelerde etkin devriye faaliyeti gerçekleştirmektedir. Ziyaretçileri tarihi eserlerin korunması konusunda bilgilendirerek kültürel ve doğal mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır" diye konuştu. Phaselis Antik Kenti'nde görev yapan atlı jandarma timinde 'Fırtına' ve 'Gökçen' isimli atların görev aldığını kaydeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergül Polat, "Bugün burada bizimle beraber görev yapan Fırtına isimli atımız Alman ırkı olup 2014 doğumlu. Diğer atımız Gökçen, 2015 doğumlu Fransız ırkı. Görev alan atlarımız kalabalık ortamlara, yüksek seslere ve farklı çevre koşullarına duyarsız hale getirilip göreve hazırlanmıştır" dedi.

ZİYARETÇİLERDEN ATLI TİME ÖVGÜ

Phaselis Antik Kenti'ni ailesiyle ziyaret eden Nilgün Aras, atlı jandarma timini görünce mutlu olduklarını söyledi. Aras, "Burada olmak, onların burada var olması bizim için mutluluk verici. Teşekkür ederiz. Burada olmaları, bizim yanımızda olmaları, atların büyük ve ihtişamlı olması onları görmek mutlu etti" dedi. Ailesiyle tatile gelen 8 yaşındaki Kaan Aras ise atları görünce kendisini iyi hissettiğini söyledi.

'İLK DEFA ATA DOKUNDUM'

Atları sevdiğini belirten Bengü Kutbay ise atlı timin hem güvenlik hem de tarihi alanın korunması açısından önemli olduğunu söyledi. Kutbay, "Hem antik kenti korumak için hem de bu şekilde bir önlem olması ayrıca hoşumuza gitti. Ben çok seviyorum atları. Biraz korktuk ama sağ olsun beyefendi çok kibar davrandı, bizi yanına çağırdı, ata dokunmamıza yardımcı oldu. Ben aslında ilk defa dokunuyorum ata. Düşündüğüm kadar korkunç değilmiş." diye konuştu.

Atlı jandarma timinin Phaselis için faydalı olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Eren Mutlu, "Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Zaten kullanım amacı olarak da güzel duruyor. Buralara araç girmediği için jandarmanın da yaptığı açıklamayla, bu hoş durmuş. Hem antik kenti korumak hem de turistik açıdan güzel duruyor. Ben de atları çok sevdiğim için yanına yaklaşıp sevme fırsatı buldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı