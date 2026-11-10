Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Atatürk için anma töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 10 Kasım'da bizlere düşen, Atatürk'ü saygıyla anmak, onun akla, bilime, eğitime ve bağımsız düşünceye verdiği değeri hayatımızın her alanında yaşatmaktır. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anmak üzere bir arada olduklarını belirtti.

10 Kasım'ın, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir komutanı ve devlet adamını anmanın yanı sıra onun fikirlerini ve gelecek nesillere bıraktığı sorumluluğu yeniden düşünme günü olduğunu ifade eden Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin en zor şartlarda dahi hürriyetinden ve istiklalinden vazgeçmeyeceğine inanarak Milli Mücadele'ye önderlik ettiğini hatırlattı.

Bu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'in, aziz milletin bağımsız yaşama iradesinin ve kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Atatürk'ün en büyük eseri olarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, tarihi bir miras olmanın ötesinde, gelecek nesillere karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur." dedi.

Ersoy, Cumhuriyet'i daha güçlü bir geleceğe taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

"Atatürk Ansiklopedisi'nde 1457 madde yayımlandı"

Cumhuriyet'in kültür ve sanat alanında açtığı ufku genişletmenin ve milletin tarihi birikimini gelecek nesillere aktarmanın Bakanlığının temel sorumlulukları arasında bulunduğunu dile getiren Ersoy, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Ersoy, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının Türkiye'ye iadesi için çalışmalar yürüttüklerini, "Geleceğe Miras Projesi" ile Anadolu'nun dört bir yanında geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardıklarını hatırlatarak, müzeleri, çocukların ve gençlerin tarihle bağ kurabileceği, yeni nesil kütüphaneleri de bilgiye erişimi kolaylaştıran mekanlar olarak geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi aracılığıyla kültür ve sanatı daha geniş kitlelerle buluşturduklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuz ve bünyesindeki dört kurumumuz aracılığıyla dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü araştırıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, Milli Mücadele'yi ve Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecini güvenilir kaynaklara dayanan yayınlarla milletimizle buluşturuyoruz. Atatürk Araştırma Merkezimizin hazırladığı Atatürk Ansiklopedisi, bugüne kadar yayımlanan 1457 maddesiyle Atatürk ve Cumhuriyet tarihine ilişkin bilimsel bilgiyi herkesin erişimine sunuyor. Gençlerimizin tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenmesini, Cumhuriyetimizin hangi şartlarda ve nasıl bir iradeyle kurulduğunu anlamasını önemsiyoruz."

"Nutuk'un 8 dildeki baskıları yeniden hazırlandı"

Atatürk'ün düşünce mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, Atatürk Araştırma Merkezince yürütülen Nutuk Külliyatı Projesi kapsamında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bu anlayışla yürüttükleri Nutuk Külliyatı Projesi kapsamında, Nutuk'un 8 dildeki baskılarını yeniden hazırladıklarını, vesikalar bölümünü yayımladıklarını anımsatan Ersoy, "Braille alfabesi, sesli kitap ve işaret dili gibi erişilebilir formatlar ile dijital uygulamalar üzerinden bu kıymetli eseri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kültüre, sanata ve bilgiye yapılan her yatırımı Cumhuriyet'in geleceğine yapılan bir yatırım olarak gördüklerini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve kültür, sanat ile turizm alanlarındaki uluslararası konumunu güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"Selanik'teki Atatürk Evi'nin restorasyonu gerçekleştirildi"

Atatürk'ün hatırasını yaşatan mekanları korumanın da tarihe karşı sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği evin milletin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla gerçekleştirilen restorasyonla Atatürk Evi'ne sahip çıktıklarını belirten Ersoy, tarihi mekanın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"10 Kasım'da bizlere düşen, Atatürk'ü saygıyla anmak, onun akla, bilime, eğitime ve bağımsız düşünceye verdiği değeri hayatımızın her alanında yaşatmaktır. Atatürk'ün aziz hatırasına bağlılığımızın en güçlü ifadesi, Cumhuriyetimizi güçlendirmek, milletimizin refahını artırmak ve gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı bir ülke için çalışmaktır."

"Türklerin olmadığı tarihi yazmak mümkün değil"

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs de istikbal ve İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucu önderi, 7'den 70'e bütün Türk milletinin saygısını ve sevgisini kazanmış büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 88. yılında saygı ve şükranla andı.

Büyük Türk milletinin insanlık tarihine damgasını vuran milletler arasında her bakımdan önemli bir yere sahip olduğunu belirten Örs, Türk milletinin Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında başlayan hikayesinin zaman içinde üç kıtaya yayılarak devam ettiğini, Türklerin binlerce yıllık şanlı tarihleri boyunca çok sayıda beylik, devlet ve imparatorluk kurduğunu anımsattı.

"Bugün dünyanın sayılı kültür ve medeniyetlerinden birisini meydana getiren Türklerin içinde olmadığı Asya, Avrupa ve Afrika tarihini yazmak mümkün değildir." ifadesini kullanan Örs, şunları kaydetti:

"Ömrünün tamamını Türk milletinin varlığına ve bekasına adamış olan Atatürk, kahraman Türk milletinin büyük fedakarlıkları sayesinde İstiklal Savaşı'nı eşsiz bir zaferle sonuçlandırıp, bu muhteşem zaferi Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandırdı. Atatürk, hemen ardından gelişen dünya devletleri arasında hak ettiği yeri alma mücadelesine girişen genç Türkiye Cumhuriyeti devletini aklın ve bilimin rehberliğinde, özellikle dil, tarih, kültür ve sanat alanında yapmak istediği büyük hamlelere ulaştıracak bir altyapı oluşturmayı askeri ve siyasi hayatının en büyük ve en önemli hedefleri arasında görüyordu."

"Şahsi mirasının belli bir bölümünü kurumlara bıraktı"

Atatürk'ün, bu düşünceden hareketle 1931'de Türk Tarih Kurumunu, 1932'de Türk Dil Kurumunu bizzat kendi gözetimi ve himayesi altında kurduğunu hatırlatan Örs, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk tarihinin, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları dönemden başlayarak araştırılmasını, Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını ve kendi köklerinden güç alarak zenginleşmesini amaçlayan Atatürk, bu kurumların, vefatından sonra da varlıklarını sürdürebilmeleri için şahsi mirasının belli bir bölümünü bırakmıştı. Atatürk'ün 'en büyük önemli eserim' dediği ve 103'üncü yılını sevinç ve gurur içinde idrak ettiğimiz Cumhuriyet'imizin sonsuza dek payidar kalacağına duyduğum sarsılmaz inancı tekrarlıyorum."

Kaynak: AA