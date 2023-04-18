Aslıhan Sinem'in sokakta telaşla koştuğu son görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan önce, son olarak gittiği belirlenen Cem A.'nın (27) evinin sokağındaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çiçek'in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü. Baba Serdar Çiçek (41), "Cem A., mahkemede kızımın evinden 19.00 sıralarında ayrıldığını söyledi ama görüntülerde 21.36'da telaşla koşup, kaçtığı görülüyor" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da, Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Çiçek, 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi. Kaya, ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

Adalet istediklerini belirten Çiçek, 2 sanığın arkadaş olduğunu ileri sürerek, "Ben sanıkların arkadaşlıkları olduğunu öğrendim. Kızım Cem A.'nın evinden 21.36'da kaçtıktan sonra Burak Kaya ile otoyolda denk gelmesi zaten şüphe uyandırıyor. Kızım darbedilmiş, üzeri kanlı, ağzında ve burnunda yaralar var. Ayrıca vücudunda bazı morluklar var. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, dışarıda geziyor. Adalet istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" diye konuştu.