Aslı Baykal'dan dikkat çeken 'Kürtçe' tweet
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Son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Twitter hesabından Kürtçe paylaşım yaptı. Baykal'ın paylaşımında "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımlarda bulundu.
İlk paylaşımında "Li vî welatî maf û berpirsiyarîya her Kurdekî bi qasî min heye" diyen Baykal, arkasından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bu ülkede her kürdün en az benim kadar hakkı ve sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir Kürtçe tweet daha atan Baykal, "Ez gellek girîng û bi qîmet dibînim ev kesên ku li Tirkiyê sîyasetê dikin kurdî biaxawin" dedi. Baykal bu tweetin de paylaştı. Baykal , "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Baykal, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Baykal, Twitter hesabından eski partisine yönelik sert ifadeler kullanmıştı. "Eksenini şaşırmış olan ve içimi yakan CHP'yi anlattıkça cevap veremiyor ve şahsımla ilgili dedikodu üretiyorlar." diyen ancak isim vermeyen Baykal, "Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır." diye konuşmuştu.
CHP'den istifa ettikten sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef almıştı. Twitter'dan açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı" ifadelerini kullanmıştı..
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