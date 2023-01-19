Aslı Baykal'dan dikkat çeken 'Kürtçe' tweet

Son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Twitter hesabından Kürtçe paylaşım yaptı. Baykal'ın paylaşımında "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımlarda bulundu.

İlk paylaşımında "Li vî welatî maf û berpirsiyarîya her Kurdekî bi qasî min heye" diyen Baykal, arkasından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bu ülkede her kürdün en az benim kadar hakkı ve sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPANLARIN KÜRTÇE KONUŞABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Daha sonra bir Kürtçe tweet daha atan Baykal, "Ez gellek girîng û bi qîmet dibînim ev kesên ku li Tirkiyê sîyasetê dikin kurdî biaxawin" dedi. Baykal bu tweetin de paylaştı. Baykal , "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

SON ZAMANLARDA İLGİ GÖREN ÇIKIŞLAR YAPMIŞTI