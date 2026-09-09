Asırlık Pavli Panayırı'nın "römork otelleri" kuruldu

Kırklareli'nin yaklaşık 1800 nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen tarihi Pavli Panayırı, çevre köylerden gelenlerin traktör römorklarıyla günler öncesinden alana yerleşmesiyle Trakya'da adeta dört günlük "panayır göçü" yaşatıyor.

Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan ve Trakya'da yaşatılan son panayır olma özelliği taşıyan Pavli Panayırı, bu yıl 116'ncı kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ergene Nehri kıyısındaki 160 dönümlük alanda düzenlenecek panayır öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, lunapark, açık hava lokantaları ve seyyar satış stantları kuruldu.

Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Büyükmandıra, Tahal, Ağayeri ve Kumköy başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar, panayır alanında iyi bir yer tutabilmek için traktör römorklarını yaklaşık 40 gün öncesinden Pehlivanköy'e getirmeye başladı.

Lunapark çevresine sıra sıra dizilen römorkların üzeri ağaç dalları, brandalar ve naylonlarla kapatılırken, içleri yatak, masa, sandalye ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan eşyalarla donatılıyor.

Dört gün boyunca adeta küçük birer eve dönüşen "römork oteller"de konaklayacak ziyaretçiler, yemeklerini burada hazırlayacak, yakınlarını ağırlayacak.

Geçmişte öküz ve at arabalarının kullanıldığı, zamanla traktör römorklarına taşınan gelenek, bölgede kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını koruyor.

Panayır süresince köylerden ve çevre illerden Pehlivanköy'e gelen çok sayıda ziyaretçi ilçenin nüfusunu da katlıyor.

"Bu bir gelenek ve yaşam biçimi"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, panayır öncesinde ilçe halkının büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Pavli Panayırı'nın Türkiye'nin en köklü panayırlarından biri olduğunu belirten Hoşgör, organizasyonun yıllardır zamana direnerek varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını dile getiren Hoşgör, "Normalde Pehlivanköy'ümüzün nüfusu 1700 ile 1800 civarlarında ama bu 4 günlük zaman içerisinde 300 bin civarında bir katılımcıyı ağırlıyoruz. Bizim ölçeğimizde bir belediye için bu çalışmalar gerçekten çok yorucu ama biz bu işte deneyimliyiz. 116'ncısını inşallah bu sene düzenleyeceğiz, 116 yıldır da geleneği devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Hoşgör, panayırın her yaştan ziyaretçiye hitap ettiğini, yeme içmeden eğlenceye, alışverişten yöresel ürünlere kadar birçok unsuru bir araya getirdiğini söyledi.

"Tescilli gelenek"

Panayırın Osmanlı döneminden bugüne taşınan önemli bir gelenek olduğunu anlatan Hoşgör, şöyle devam etti:

"Panayırımız Osmanlı döneminden gelmekte olup, dönemin padişahı Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında tescillenmiş tarihi bir gelenek. Pavli Panayırı'mız Pomak kültürünün bir parçası. Bölgemizin çeşitli köylerinden gelen misafirlerimiz önceki yıllarda olduğu gibi bu dört gün boyunca konaklayıp hem yetiştirdikleri ürünleri satmak adına hem de buradan köylerine dönmek zor olacağı için burada bir konaklama sistemiyle römorklarında bu geleneği sürdürüyorlar."

Türkiye'nin farklı bölgelerinden de panayıra katılım olduğunu belirten Hoşgör, yöre halkının römorklarda konaklamasının organizasyona ayrı bir kimlik kazandırdığını dile getirdi.

"Römork oteller"in panayırın en özgün unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Hoşgör, "Bu römorkların güzelliği, atmosferi buranın ayrı bir değeri olmaya devam edecektir. Bu bir gelenek ve yaşam biçimi. Bu yaşam biçimi ve gelenek bölgemizde de çevremizde de her zaman bizi onurlandırıyor." diye konuştu.

"Kundaktaki bebeği bile getirirler"

Tekirdağ'ın Çerkezmüsellim köyünden traktör römorkunu panayır alanına getirerek hazırlık yapan Hatice Çınar da yıllardır Pavli Panayırı'na katıldıklarını söyledi.

Geçmişte panayıra öküz arabalarıyla gelindiğini, yıllar içinde bu geleneğin traktör römorklarıyla sürdürüldüğünü anlatan Çınar, alanda iyi bir yer tutabilmek için haftalar öncesinden hazırlık yaptıklarını belirtti.

Çınar, "En güzel yeri kim tutacak diye 40 gün önceden römorku getiriyoruz. Çok güzel zaman geçiyor. Çay içiyoruz, akrabalarımızla ve komşularımızla sohbet ediyoruz. Eğleniyoruz, alışveriş yapıyoruz. Panayır, vazgeçilmezdir. Panayır dediğin zaman herkes çoluk çocuk gelir, kundaktaki bebeği bile getirirler." diye konuştu.

"Burası bizim bayramımız"

Römorkunu panayır günlerine hazırlayan Saliha Öztürk de bu buluşmanın kendileri için sıradan bir eğlenceden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyledi.

Geçmişte büyüklerinin atlı arabalarda konakladığını, şimdi aynı geleneği traktör römorklarında sürdürdüklerini anlatan Öztürk, panayır günlerinde farklı şehirlerde yaşayan yakınlarının da Pehlivanköy'e geldiğini belirtti.

Öztürk, "İstanbul'dan yeğenlerimiz, misafirlerimiz geliyor, onları ağırlıyoruz. Çocuklarımıza kışlık kıyafetler alıyoruz. Burası bizim bayramımız, gelmesek hastalanırız. İple çekiyoruz bu panayırı." ifadelerini kullandı.

Yarın başlayacak 116'ncı Pavli Panayırı, pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA