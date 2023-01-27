Rasmus Paludan, kurşun geçirmez yelek giyip Cuma namazı çıkışı yine Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dünyasını ayağa kaldıran aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Kurşun geçirmez kask ve yelek giyen Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal salladı. Daha sonra Paludan, yine polis korumasında bölgeden ayrıldı.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi.

POLİSİN KORDONLA ÇEVİRDİĞİ NOKTADA KUR'AN YAKTI

Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Kurşun geçirmez kask ve yelek giyen aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.

CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARI PROVOKE ETTİ

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.

POLİS, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TAŞIYAN GENÇLERİ UYARDI

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN TEŞRİK TEKBİRLERİ

Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi. Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.

"BU BİR PROVOKASYONDUR"

AA muhabirine konuşan cami gönüllüsü Filistinli Halid el-Subeyhi, ilk kez yaşanmayan bu duruma alışık oldukları yanıtını verdi. Subeyhi, Paludan'ın iki yılı aşkın süredir Danimarka'da birçok caminin önünde bu provokasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim kendisine mesajımız şudur; 'Bunu yapma, bu ifade özgürlüğü değildir. Bu, Danimarkalı Müslüman azınlık açısından bir provokasyondur.'" ifadesini kullandı. Halid el-Subeyhi, Müslüman toplumun provokasyona gelmeme konusunda dikkatli davrandığını belirterek, "Hasta bir adam. Dikkat çekmek için Müslümanları provoke etmek istiyor." diye konuştu.

"DANİMARKA HALKININ YÜZDE 99'U BU PROVAKASYONA KARŞI"

Olayı görmek için bölgeye geldiğini aktaran Türk vatandaşı Sedat Güzel de "Danimarka vatandaşlarının yüzde 99'u Paludan'ın provokasyonlarına karşı." dedi.

TEVRAT YAKMA EYLEMİNE İZİN ÇIKMADI

Türkiye ve birçok ülkeden gelen tepkilerin aksine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD makamları da eylemi "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişti. Günlerdir süren tartışmaların ardından İsveç dikkat çeken bir karara imza attı. Kur'an provokasyonuna izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi.

NE OLMUŞTU?

Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka makamları kendisine izin vermişti.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Türkiye ve birçok ülkede İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.